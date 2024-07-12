"تحدي رقائق البطاطس الحارة" يودي بحياة مراهق

توفي هاريس وولووبا، 14 عامًا، بعد تناوله رقائق بطاطس حارة جدًّا كجزء من "مسابقة الرقائق" المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتحدى الأفراد بتناول الشيبس الحار دفعة واحدة، ومعرفة المدة التي يمكنهم الصمود فيها دون أي مشروب.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن هاريس، الذي كان رياضيًّا واعدًا، أصيب بنوبة قلبية يُعتقد أنها ناجمة عن مستويات عالية من مستخلص الفلفل الحار الموجود في الرقائق.

وأعلنت أسرته أنها تقاضي الشركة المصنعة للرقائق والشركة الأم، والمتجر الذي تم شراء الوجبة الخفيفة منه.

ودافعت الشركة المصنعة عن نفسها بقولها، إن الرقائق تأتي مع "ملصق واضح يوضح أن المنتج ليس للأطفال أو لأي شخص حساس للأطعمة الحارة أو يعاني من مشاكل صحية أساسية".

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وأصدر خبراء التغذية تحذيرات صارمة حول مخاطر تناول مثل هذه الأطعمة الحارة، ما أدى إلى سحب الوجبة الخفيفة من الأسواق، وحذروا من أن مستخلص الفلفل الحار المركز قد يؤدي إلى تفاعلات حساسية، وصعوبات في التنفس، وعدم انتظام ضربات القلب، وحتى النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

وأظهر فحص ما بعد الوفاة أن هاريس توفي بسبب نوبة قلبية بعد تناول طعام يحتوي على تركيزٍ عالٍ من مادة" الكابسيسين". كما تم الكشف عن أن هاريس كان يعاني من عيوب خلقية في القلب لم يكن هو أو والديه على علم بها، وكان يُعتقد أنه يتمتع بصحة جيدة.

وأوضح الدكتور جاك روبنشتاين، أخصائي أمراض القلب، لموقع "ديلي ميل"، أن مادة الكابسيسين ترتبط بإحدى مستقبلات الدماغ؛ مما يؤدي إلى إثارة استجابة للألم وتضييق الأوعية الدموية، وبالتالي زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم.