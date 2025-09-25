ترامب: عقدنا اجتماعا ممتازا مع قادة منطقة الشرق الأوسط بشأن غزة وأصبحنا قريبين من صفقة

logo
منوعات

الانتحار يتصدر أسباب الوفاة بين الكوريين تحت سن الـ40

الانتحار يتصدر أسباب الوفاة بين الكوريين تحت سن الـ40
رجل يُفكر بالانتحار المصدر: istock
إرم نيوز
إرم نيوز

سجلت كوريا الجنوبية أعلى حالات انتحار منذ 13 عامًا خلال العام 2024، حيث أصبح الانتحار السبب الرئيسي للوفاة بين من هم في الأربعينات من عمرهم أو أصغر.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن مكتب الإحصاء الكوري قال إن عدد حالات الوفاة بلغ 358 ألفًا و569 حالة خلال العام الماضي، بارتفاع بنسبة 1.7% مقارنة بعام 2023.

وقال المكتب إنه تم تسجيل 702 حالة وفاة بين كل 100 ألف كوري جنوبي العام الماضي، بارتفاع بنسبة 1.9% مقارنة بعام 2023.

أخبار ذات علاقة

محاولة انتحار

إنقاذ شاب عراقي من الانتحار في اللحظات الأخيرة (فيديو)

وأظهرت بيانات المكتب أن السرطان كان سبب 24.8% من حالات الوفاة العام 2024، يليه أمراض القلب بنسبة 9.4% والالتهاب الرئوي بنسبة 8.4%.

ومثلت العوامل الثلاثة أكثر من 42% من إجمالي حالات الوفاة.

ومن ناحية أخرى، كان الانتحار خامس أكبر سبب للوفاة بين الكوريين الجنوبيين بنسبة 4.1%.

وقد أقدم 14 ألفًا و872 شخصًا على الانتحار العام الماضي، بارتفاع بنسبة 6.3% مقارنة بعام 2023.

ويمثل هذا الرقم 29.1 حالة وفاة بين كل 100 ألف كوري جنوبي، فيما يعد أعلى مستوى منذ 2011.

وكان الانتحار السبب الرئيسي للوفاة بين من تتراوح أعمارهم بين 10 و49 عامًا في كوريا الجنوبية خلال العام 2024، وثاني أكبر سبب للوفاة بين من هم في الخمسينات من عمرهم.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC