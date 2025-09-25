الانتحار يتصدر أسباب الوفاة بين الكوريين تحت سن الـ40

سجلت كوريا الجنوبية أعلى حالات انتحار منذ 13 عامًا خلال العام 2024، حيث أصبح الانتحار السبب الرئيسي للوفاة بين من هم في الأربعينات من عمرهم أو أصغر.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن مكتب الإحصاء الكوري قال إن عدد حالات الوفاة بلغ 358 ألفًا و569 حالة خلال العام الماضي، بارتفاع بنسبة 1.7% مقارنة بعام 2023.

وقال المكتب إنه تم تسجيل 702 حالة وفاة بين كل 100 ألف كوري جنوبي العام الماضي، بارتفاع بنسبة 1.9% مقارنة بعام 2023.

وأظهرت بيانات المكتب أن السرطان كان سبب 24.8% من حالات الوفاة العام 2024، يليه أمراض القلب بنسبة 9.4% والالتهاب الرئوي بنسبة 8.4%.

ومثلت العوامل الثلاثة أكثر من 42% من إجمالي حالات الوفاة.

ومن ناحية أخرى، كان الانتحار خامس أكبر سبب للوفاة بين الكوريين الجنوبيين بنسبة 4.1%.

وقد أقدم 14 ألفًا و872 شخصًا على الانتحار العام الماضي، بارتفاع بنسبة 6.3% مقارنة بعام 2023.

ويمثل هذا الرقم 29.1 حالة وفاة بين كل 100 ألف كوري جنوبي، فيما يعد أعلى مستوى منذ 2011.

وكان الانتحار السبب الرئيسي للوفاة بين من تتراوح أعمارهم بين 10 و49 عامًا في كوريا الجنوبية خلال العام 2024، وثاني أكبر سبب للوفاة بين من هم في الخمسينات من عمرهم.