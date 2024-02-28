ارتفاع مفزع لجرائم القتل في دول أمريكا اللاتينية والكاريبي

أفاد تقرير لمؤسسة "InSight Crime" المعنيّة بالتحقيق في الجريمة المنظمة، بمقتل ما لا يقل عن 117.492 شخصًا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي خلال عام 2023. وفقًا لموقع "إنفوباي" الإخباري.

وأوضح التقرير، أن البيانات الواردة من بعض البلدان "غير موثوقة"؛ ما يفتح المجال أمام احتمال أن يكون العدد الإجمالي لمن قُتلوا أعلى من ذلك بكثير.

وأشار التقرير إلى أنه في عام 2023 قُتل ما مجموعه 13.432 شخصًا في كولومبيا؛ ما يضعها في المركز الرابع بأعلى معدل جرائم قتل في أمريكا اللاتينية، بمعدل جرائم قتل بلغ 20 لكل 100 ألف نسمة، بعد الإكوادور وهندوراس وفنزويلا.

ومن بين المقاطعات التي سجّلت أكبر عدد من الجرائم "بوتومايو" بمعدل 60.6، و"كاوكا" بمعدل 53.3، و"أرخبيل سان أندريس وبروفيدينسيا"، حيث سجلت معدل 65.8؛ ما يجعلها المقاطعة ذات الرقم الأعلى.

وعلّل التقرير ما ورد أعلاه، بوجود منظمات إجرامية مخصّصة لتهريب المخدرات، وحقيقة أن كولومبيا أصبحت في السنوات الأخيرة واحدة من الطرق المهمة لتهريب المهاجرين، وتزايد الانتقام بين العشائر العائلية.