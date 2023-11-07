فيضانات "استثنائية" في شمال فرنسا

تأثرت عشرات البلدات في شمال فرنسا بفيضانات جعلت الطرق غير صالحة في بعض الأحيان إلا باستخدام القوارب وأدت إلى إغلاق عشرات المدارس.

وتم وضع نهرين- الآه والليان- في حالة تأهب حمراء بسبب الفيضانات التي ضربت منطقة باه دو كاليه شمالا بعد هطول أمطار غزيرة ليل الإثنين والثلاثاء.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر موقع "إكس" إصابة سبعة أشخاص بدون مزيد من التفاصيل. وأشار إلى تعبئة أكثر من 1500 عنصر إطفاء في المنطقة.

وأعلنت المحافظة أنه في أعقاب العاصفة سياران الأسبوع الماضي، "أثرت" الفيضانات على حوالي 60 بلدية، وتسببت في أضرار "كبيرة"، مضيفة أنه تم إغلاق عشرات المدارس.

ووصفت الهيئة الرسمية لمراقبة فيضانات الأنهار، ما حصل الثلاثاء بأنه فيضانات "استثنائية".

وتسري حالة التأهب الحمراء حتى مساء الأربعاء.