حسام حبيب يقاضي جمهور شيرين عبد الوهاب

أعلن الفنان المصري حسام حبيب عن مقاضاة عدد من جمهور زوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب، بتهمة السب والقذف بعد تداول التسجيلات المسربة له، بالإضافة إلى مقاضاة من قام بتسريبها.

وأضاف "حبيب" في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنه لن يتنازل عن حقه، لافتًا إلى أنه ليس له علاقة بتسريب هذه المحادثات كما تداول ذلك البعض، مؤكدًا أن أخلاقه لا تسمح له القيام بمثل هذه الأفعال.

ولفت الفنان المصري إلى أن رصد حسابات عدد من جمهور شيرين عبد الوهاب قاموا بسبه وقذفه والتشهير به، وعَرَفَ أسماءهم وسيقوم بمقاضاتهم.

وكانت تسريبات صوتية للفنان حسام حبيب تم تداولها على نطاق واسع، اتهم خلالها أهل شيرين بأذيتها، وبأنهم السبب في الأزمة المشتعلة بينها وبين شركة روتانا.

وعلّق حسام حبيب على التسريبات في تسجيل صوتي، قائلاً: "الفويسات المنتشرة ليَّ دي متاخدة من تليفوني، وأنا مصرحتش بالكلام ده، وهقدم بلاغًا للنائب العام ضد إللي سرقها، ودي جريمة يعاقب عليها القانون، وأي حد هينشر كلامًا مصرحتش به هعمل ضده بلاغًا، وبحذّر إللي هينشر".

وأضاف: "أما الموضوع إللي في الفويسات بأن أخيها مضى توكيلاً بأثر رجعي، وأنه يتنازل عن السوشيال ميديا الخاصة بشيرين عبد الوهاب دون علمها، فيه بلاغ شيرين مقدّماه عن طريق ياسر قنطوش بتقول فيه نفس الكلام إللي قولته".