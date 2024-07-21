قررت محكمة التمييز ذات الأحكام القضائية النهائية، في الكويت، اليوم الأحد، تأييد حكم بحبس نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، فاطمة المؤمن، 3 سنوات، بعد تورطها بحادث دهس مروع خلّف وفاتين وإصابة ثالث.

وقالت وسائل إعلام محلية إن محكمة التمييز أيدت حكم محكمة الاستئناف وحكم محكمة أول درجة، بحبس الشابة المشهورة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وسحب رخصة القيادة لمدة سنة واحدة.

وذكرت صحيفة "الراي" المحلية أن الحكم أدان عارضة الأزياء بالقتل الخطأ، وتجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة فوق المعدل، والتسبب بالحادث المروري.

وقال المحامي الكويتي، مشاري الطويل، الذي ترافع في القضية عن ضحايا الحادثة: "نطالب السلطة التنفيذية بسن قانون يحمي حقوق الأفراد وتغيير قانون المرور الركيك الذي لا يتناسب مع واقع الحال، وهذه رسالة إلى كل مستهتر أن يَعي بأن أرواح الناس ليست محلاً للمساومة".

ويعد الحكم التطور الأخير في قضية المؤمن منذ العام الماضي، عندما تم توقيفها بعد أن تسببت بوفاة شخصين وإصابة ثالث، بحادث مروري وقع فجر يوم 24 أغسطس/آب من العام الماضي 2023 على تقاطع طرق.

وتسبب الحادث والخسائر البشرية فيه بردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، وسط انقسام بين متعاطفين مع الضحايا طالبوا بعقوبة مشددة للمؤمن، التي وجدت بدورها متعاطفين كثراً معها، يرون أن الحادث غير مقصود، ولا يستوجب عقوبة قاسية، على حد وصف بعضهم.

ولا تزال الشابة تتلقى الكثير من رسائل الدعم على حساباتها المليونية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها في إنستغرام أكثر من مليوني حساب.