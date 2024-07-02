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تركيا.. إصابة 11 شخصًا في حادث سلم كهربائي (فيديو)

تركيا.. إصابة 11 شخصًا في حادث سلم كهربائي (فيديو)
تركيا.. إصابة 11 شخصا بعد "انعكاس" سلم كهربائي بشكل مفاجئ...المصدر: غيتي
فريق التحرير
فريق التحرير
02 يوليو 2024، 11:32 ص

 

وثق مقطع فيديو متداول بثته حسابات إخبارية محلية، حادثة سقوط عدد من الأشخاص من سلم كهربائي بعد "انعكاسه" بشكل مفاجئ.

ووفق وكالة "الأناضول"، كان السلم الكهربائي، وهو طريق الخروج من محطة "مترو أوتشيول"، باتجاه الصعود وعلى متنه عدد من الأشخاص، قبل أن ينعكس للأسفل فجأة، بسبب خلل فيما يبدو.

وإثر ذلك، فقد 9 أشخاص على الأقل توازنهم، وسقطوا من علٍ، بينما أصيبوا إصابات خفيفة.

 

 

ونُقِل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بسبب الحادث.

وأوضحت بلدية إزمير في بيان، أن "السلّم المتحرك في محطة مترو أوتشيول، تعطل وتحرك في الاتجاه المعاكس".

ووفق البيان، فإن 11 شخصًا من مستخدمي السلّم أصيبوا بجروح طفيفة في الحادث، بينما تم إصلاح وصيانة السلالم المتحركة.

وأكدت البلدية في بيانها أنه تم فتح تحقيق في الحادث، لتحديد سبب الخلل بشكل دقيق. 

 

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