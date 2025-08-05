بينهم أجنبي.. تفاصيل مصرع 4 طيارين في الجزائر (صور)

كشفت السلطات في الجزائر، الثلاثاء، تفاصيل وهويات ضحايا حادثة تحطم طائرة تدريب في مطار "فرحات عباس" بولاية "جيجل" الساحلية شرق البلاد.

وأعلنت سلطات الطيران المدني أن الحادثة وقعت لطائرة عمودية تابعة للحماية المدنية الجزائرية، ما أدى لمصرع 3 ضباط جزائريين ومدرب أجنبي الجنسية.

وجاء في بيان أن "حادثة سقوط طائرة استطلاع من نوع (زيلين) تابعة للحماية المدنية، أثناء مهمة تدريبية، أدت إلى مصرع 4 أشخاص كانوا يؤدّون واجبهم المهني".

وذكر بيان، نشرته الحماية المدنية عبر منصاتها، أن الضحايا، هم: "المقدم برجي رضوان قائد المجموعة الجوية الحماية المدنية، النقيب غلاي صهيب طيار متربص، وممرن من مدرسة الطيران (أبداطا)، ومسيّر شركة طيران (تراكتور) من جنسية شيلية".

وبحسب البيان، "تقدّم المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، باسمه الخاص ونيابة عن كافة مستخدمي القطاع، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلات ضحايا الواجب المهني".

وقالت مصادر وناشطون في الجزائر إن الطائرة المنكوبة مخصصة للتدريب، وهي من طراز (Safir-43)، وتحمل التسجيل رقم (7T-VQP)، تابعة للحماية المدنية الجزائرية.

وأفادت المصادر بأن الطائرة سقطت بعد دقيقة من إقلاعها من مطار "فرحات عباس" بولاية "جيجل".