"إمبراطورية ميم".. كيف اختلف المسلسل عن الفيلم؟
يعد الكاتب إحسان عبد القدوس أكثر الأدباء في مصر والعالم العربي الذين تحولت أعمالهم إلى إنتاج درامي سواء اتخذت شكل الفيلم أو المسلسل ويعود السبب في ذلك إلى حبكة قصصه ورواياته المشوقة ومناقشتها لقضايا اجتماعية بطرح جريء ورؤية مستنيرة سابقة لعصرها تشتبك مع الواقع بشكل مباشر فضلا عن تبنيه لقضايا المرأة وأزماتها الحادة.
ومن الأعمال الشهيرة لإحسان في هذا السياق "إمبراطورية ميم" التي تحكي قصة أب يعاني في تربية أولاده الستة بعد رحيل زوجته نتيجة اختلافات العصر وتغير المفاهيم من جيل إلى آخر، لكنه يلجأ إلى الحكمة ويسعى إلى الاحتواء حتى لو من خلال فكرة مجنونة تتمثل في إجراء انتخابات لتوزيع السلطات والمهام داخل الفيلا التي يعيشون بها ومعرفة من يمثلون الأغلبية ومن هم الأقلية.
وظهر النص الأدبي كفيلم يحمل الاسم نفسه عام 1972، بطولة فاتن وأحمد مظهر وحقق نجاحا لافتا وأصبح من كلاسيكيات السينما المصرية وعاد في صورة مسلسل ضمن دراما رمضان لهذا الموسم، فما أبرز الاختلافات والإضافات التي يحملها المسلسل وتميزه عن الفيلم؟
يتمثل الاختلاف الأول في نوعية بطل العمل، فبينما كانت الأم "منى" هي الشخصية الرئيسة في الفيلم، يعود المسلسل إلى الحبكة الأصلية كما كتبها إحسان عبد القدوس ليجعل الأحداث تتمحور حول الأب الذي يلعب دوره النجم خالد النبوي.
وبينما كانت الأم تسكن ضمن أحداث الشريط السينمائي في الفيلا مع أولادها فقط، تظهر شقيقة البطل في المسلسل، والتي تلعب دورها الفنانة نشوى مصطفى وهي تعيش معه داخل المكان نفسه، وتشاركه هموم ومتاعب تربية الأولاد.
وتعيش الأم في الفيلم قصة حب مع رجل وحيد، كثير السفر، تخلو حياته من أي منغصات، جسد شخصيته أحمد مظهر. أما الأب في المسلسل فيعيش قصة حب مع سيدة مطلقة لديها طفلة، تلعب دورها الفنانة حلا شيحا، وتعاني من مشكلات حادة مع طليقها ما ينعكس على أي علاقة عاطفية تقيمها مع الجنس الآخر.
وهناك خط درامي آخر يصنع فارقا مهما بين العملين حيث يظهر في المسلسل شخص انتهازي جشع يريد أن يهدم الفيلا ليبني مكانها مشروعا تجاريا مستغلا روعة الموقع بحي "المعادي" الراقي ما يضاعف من مشاكل وأزمات الأب وهو ما لم يكن موجودا بالطبع في الفيلم، حيث لم تكن هذه النوعية من المشكلات قد طفت على السطح في المجتمع المصري.
ويتمثل الاختلاف الأخير في متوسط أعمار الأولاد، فقد ظهروا جميعا في الفيلم في مرحلتي المراهقة المتأخرة والشباب بينما يوجد ثلاثة منهم في مرحلة الطفولة بالمسلسل.