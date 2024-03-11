"إمبراطورية ميم".. كيف اختلف المسلسل عن الفيلم؟

يعد الكاتب إحسان عبد القدوس أكثر الأدباء في مصر والعالم العربي الذين تحولت أعمالهم إلى إنتاج درامي سواء اتخذت شكل الفيلم أو المسلسل ويعود السبب في ذلك إلى حبكة قصصه ورواياته المشوقة ومناقشتها لقضايا اجتماعية بطرح جريء ورؤية مستنيرة سابقة لعصرها تشتبك مع الواقع بشكل مباشر فضلا عن تبنيه لقضايا المرأة وأزماتها الحادة.

ومن الأعمال الشهيرة لإحسان في هذا السياق "إمبراطورية ميم" التي تحكي قصة أب يعاني في تربية أولاده الستة بعد رحيل زوجته نتيجة اختلافات العصر وتغير المفاهيم من جيل إلى آخر، لكنه يلجأ إلى الحكمة ويسعى إلى الاحتواء حتى لو من خلال فكرة مجنونة تتمثل في إجراء انتخابات لتوزيع السلطات والمهام داخل الفيلا التي يعيشون بها ومعرفة من يمثلون الأغلبية ومن هم الأقلية.

وظهر النص الأدبي كفيلم يحمل الاسم نفسه عام 1972، بطولة فاتن وأحمد مظهر وحقق نجاحا لافتا وأصبح من كلاسيكيات السينما المصرية وعاد في صورة مسلسل ضمن دراما رمضان لهذا الموسم، فما أبرز الاختلافات والإضافات التي يحملها المسلسل وتميزه عن الفيلم؟