تامر حسني يكشف عن "خيبة أمله" في بعض الفنانين

قال الفنان المصري تامر حسني إنه أصيب بـ"خيبة أمل" بسبب عدد من الفنانين والمخرجين، مشيرا إلى أنه وقف إلى جوارهم في بداياتهم وساندهم بقوة، لكنهم حين نجحوا تنكروا له، ولم يتطرقوا إطلاقا لما صدر منه بحقهم.

جاءت تصريحات الفنان المصري في سياق رد فعله على ما قاله المخرج محمد سامي في حق تامر، وكيف وقف إلى جواره وهو الموقف الذي عبّر عنه سامي للمرة الأولى عبر صفحته في إنستغرام، ثم عاد وكرره في تصريحات تلفزيونية.

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وكتب تامر حسني، عبر خاصية القصص بإنستغرام، قائلا: "يمكن وقفت الوقفات دي مع ناس كتير بس لما كبروا استكبروا يقولوا كلمة حق، أو لو اتقالت بتتقال من ورا القلب، سبحان الله أكتر حد قال كلمة تجبر خاطري هو أكتر واحد ناجح".

وأضاف: "اللي أنكر وأتحول اختفى، والأصيل نجح وعدى كل حدود النجاح بمجهوده وقلبه، لا يصح إلا الصحيح شكرًا يا أسطورة جيلك يا حبيب قلبي يا محمد يا سامي، وربنا يزيدك نجاح وقوة وتألق.

وكان المخرج المصري محمد سامي كشف عن "جانب مجهول" في علاقته بمواطنه الفنان تامر حسني، مشيرا إلى أن الأخير وقف إلى جواره في بداياته، ومنحه فرصة العمر حين أصر على أن يكون مخرج مسلسل "آدم" الذي قدمه تامر عام 2011.

وأوضح أن الجميع كان "يستكثر" تلك الفرصة عليه، لكن تامر هو الذي وعده بأنه سيكون مخرج المسلسل وليس سواه، لافتا إلى أنه شعر أنه مدين لتامر حسني في الإفصاح عن تلك القصة.

ونشر محمد سامي صورته مع تامر حسني من كواليس مسلسل "آدم"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، وعلق مستشهدًا بالآية الكريمة: "وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ".

وقال: "وأنا قاعد إمبارح في التصوير افتكرت الرحلة والشقا والتعب من أول عمل لحد العمل اللي بصوره دلوقتي.. وافتكرت صعوبة الحصول على فرصة عشان الواحد يثبت نفسه ويحقق أحلامه، فطبعا افتكرت أخويا وصاحبي الجدع الطيب الخلوق اللي دعمني من أول لحظة، وكان سبب في اللي أنا فيه دلوقتي".