الشرطة المغربية تعثر على جثة سيدة داخل بئر

عثرت الأجهزة الأمنية المغربية على جثة سيدة صباح اليوم الجمعة بعد أن اختفت منذ يومين، داخل بئر تستعمل لأغراض فلاحية بمنطقة "البور" ضواحي قلعة مكونة، التابعة لإقليم تنغير وسط المغرب.

ونقلت مواقع إخبارية عن مصادر محلية، أن السلطات المحلية انتشلت جثة السيدة من داخل البئر، وهي متزوجة وأم لطفلين، اختفت في ظروف غامضة عن بيتها.

وأوضحت المصادر، أن السيدة البالغة من العمر 34 سنة، اختفت منذ الأربعاء الماضي بعدما أوصلت ابنتها إلى المدرسة؛ ما اضطر أسرتها للبحث عنها بمساعدة الجيران، ثم تم إخطار السلطات المحلية بالأمر.