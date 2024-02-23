الشرطة المغربية تعثر على جثة سيدة داخل بئر
عثرت الأجهزة الأمنية المغربية على جثة سيدة صباح اليوم الجمعة بعد أن اختفت منذ يومين، داخل بئر تستعمل لأغراض فلاحية بمنطقة "البور" ضواحي قلعة مكونة، التابعة لإقليم تنغير وسط المغرب.
ونقلت مواقع إخبارية عن مصادر محلية، أن السلطات المحلية انتشلت جثة السيدة من داخل البئر، وهي متزوجة وأم لطفلين، اختفت في ظروف غامضة عن بيتها.
وأوضحت المصادر، أن السيدة البالغة من العمر 34 سنة، اختفت منذ الأربعاء الماضي بعدما أوصلت ابنتها إلى المدرسة؛ ما اضطر أسرتها للبحث عنها بمساعدة الجيران، ثم تم إخطار السلطات المحلية بالأمر.
وشاركت السلطات الأمنية في عمليات البحث، قبل أن يتم العثور عليها داخل بئر غير بعيدة عن منطقة سكن الأسرة، بعدما عثر بجانبها على قفازات تعود للسيدة.
وتجهل إلى حد الآن ظروف وأسباب هذا الحادث، في حين فتحت السلطات الأمنية في قلعة مكونة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقا في ظروف اختفاء السيدة والعثور عليها داخل بئر فلاحية جثة هامدة.
وكان مجموعة من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، تداولوا خبر اختفاء السيدة، مرفوقا بصورة شخصية للمعنية بالأمر، مؤكدين أن المختفية كانت تعاني من اضطرابات نفسية.