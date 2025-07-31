بعد توقيفها في دمشق.. الإفراج عن الصحافية نور سليمان

أخلي سبيل الصحافية السورية نور سليمان بعد أن أثارت الجدل بنشرها عبارات فيها تحريض على الطائفية والعنصرية والكراهية.

وقال المحامي العام بدمشق، القاضي حسام خطاب، في تصريح لوكالة "سانا" الرسمية، إن إخلاء سبيل الصحافية نور سليمان، لن يؤثر في مسار الدعوى، وستُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة والسليمة بحقها عن طريق القضاء.

وأشار خطاب، إلى أن الصحافية نور سليمان، تم استدعاؤها من قبل الأمن العام دون مذكرة قضائية، وهذا إجراء غير قانوني، لذا تم إخلاء سبيلها ضمانًا للعدالة والحريات، ولكن هذا لن يؤثر في مسار الدعوى بحقها.

وكان الشارع السوري، شهد جدلًا عقب استدعاء الصحافية نور سليمان إلى فرع الأمن السياسي بدمشق، ومن ثم اعتقالها منذ عدة أيام؛ ما دفع وزير الإعلام حمزة مصطفى للتدخل عبر وزير الداخلية، لإطلاق سراحها.

وقال وزير الإعلام السوري، في منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك:

"لم يكن السعي إلى إخلاء سبيل الصحفية نور سليمان، توسطًا أو خروجًا عن القانون، بل كان تأكيدًا له ولعدم وجاهة الاحتجاز دون مذكرة قضائية، وضرورة اللجوء للمسار القضائي للتصدي لخطاب التحريض والكراهية. وهو ما يتطابق مع التصريحات الصادرة عن المحامي العام بدمشق".

وقال المؤيدون لاعتقال نور، إن ما نشرته من تحريض على الكراهية ونشر الطائفية، تستحق المحاسبة عليه، فيما رأى آخرون أن قيام الأجهزة الأمنية باعتقال الأشخاص، بلا مذكرات قضائية، يجعل هذا الإجراء غير قانوني.

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كما تسبب إطلاق سراح نور سليمان، بحملة تعرض لها وزير الإعلام السوري، طالبت باستقالته نتيجة تدخله لإطلاق سراحها، حيث أكد المشاركون في الحملة، ضرورة معاقبة كل من يحاول العبث بالسلم الأهلي في سوريا، وعدم حمايتهم مهما تكن الظروف.

وأدت قضية اعتقال الصحفية نور سليمان، بلا مذكرة قضائية، إلى احتجاجات من قبل متابعين وكتاب، وذكر بعضهم، أسماء شخصيات شبه رسمية، مارست التحريض دون أن تتعرض للاعتقال والمحاسبة، كما جرى مع الصحافية نور، ما أدى إلى تفاقم الجدل بين مختلف الأطراف.