سلوكيات "اليقظة" مرتبطة بالقلق والاكتئاب وقلة السعادة

من هنا، هدفت الدراسة إلى إنشاء أداة موثوقة لتقييم العدالة الاجتماعية الناقدة واستكشاف مدى انتشارها وآثارها، بحيث تضمنت المرحلة الأولية إنشاء مقياس تجريبي يستند إلى الأطر النظرية. وتم اختباره على 851 مشاركًا، كما أجريت دراسة ثانية على أكثر من 5000 مشارك لتنقيح المقياس والتحقق من صحته. وتألفت النسخة النهائية من سبعة بنود.

ثم كشفت الدراسة أن المواقف الناقدة للعدالة الاجتماعية ليست منتشرة في فنلندا كما قد توحي المناقشات العامة والإعلامية. وأظهر المشاركون الذكور موافقة أقل على العبارات مقارنة بالإناث. كما تم العثور على اختلافات في المواقف عبر المجموعات الديموغرافية والاجتماعية.

فضلًا عن ذلك، لوحظ اتفاق أكبر مع تلك المواقف بين أعضاء الأحزاب السياسية اليسارية وطالبات الجامعات في العلوم الاجتماعية والتربية والعلوم الإنسانية. بينما لوحظ اتفاق أقل بين المتخصصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والانتماءات السياسية اليمينية.

ووجدت الدراسة أيضًا وجود علاقة بين الاتفاق الكبير مع المواقف الناقدة للعدالة الاجتماعية وزيادة التقارير الناتجة عن القلق والاكتئاب، والتي تأثرت بالتوجه السياسي. ومع ذلك، يجب توخّي الحذر عند تعميم النتائج على سياقات أخرى، وإجراء المزيد من الأبحاث على عيّنات أخرى لفهم كيفية ظهور هذه المواقف هناك.