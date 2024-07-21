كتب المخرج السوري السدير مسعود عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي "استعدوا لرحلة البحث عن حقيقة تم إخفاؤها 15 عاماً، (موعد مع الماضي) يعرض قريباً وحصرياً على نتفلكس".

العمل الذي كتب له السيناريو "محمد المصري" بالاقتباس من المسلسل المكسيكي "من قتل سارا؟"(Who Killed Sara) يتمحور حول حل لغز جريمة قتل، وبخيوطه الدرامية المتشابكة يناقش الاضطرابات العاطفية والنفسية التي يواجهها "يحيى" (آسر ياسين) في حياته التي تنهار عقب مقتل أخته "نادية" (هدى المفتي).

يُتهم الأخ زوراً بقتل أخته، ويبقى خلف القضبان خمس عشرة سنة، وبعد خروجه من السجن تتملكه رغبة عارمة في الانتقام، والكشف عن الحقيقة المخبأة، لذا فإنه لن يسمح لأي شيء أن يقف في وجهه في سبيل العثور على قاتل شقيقته، لتُشكِّل عودته بعد عقد ونصف نكأً للجراح العائلية القديمة، وتُكشَف أسرار كانت مدفونة لسنوات طويلة.

ومنذ العرض التشويقي لمسلسل "موعد مع الماضي"، تظهر بصمة المخرج مسعود الذي أتقن الاشتغال على ثيمة الغموض والإثارة في أعماله السابقة، مثل "منعطف خطر" و"قيد مجهول"، فنرى في البرومو كيف قام أحد الأشخاص بإغراق نادية عمداً في أثناء قيامها بممارسة هواية الغطس في البحر، الأمر الذي فتح باب التساؤلات من قِبل نجوم العمل لمعرفة هوية الجاني، منهم "ليلى" (ركين سعد) التي قالت: "هتجنن وأعرف مين اللي عمل كده؟"؛ لترد عليها "منى" (صبا مبارك): "هتتجنني أكتر لو عرفتِ".

وفي مشاهد أخرى، يظهر "يحيى" في مشاهد مشغولة بإتقان تتركز حول الكثير من المطاردات والأفعال الجنونية؛ بغية العثور على قاتل شقيقته والانتقام ممن رماه في السجن خمسة عشر عاماً.

يشارك في العمل كل من النجوم محمود حميدة بشخصية "ياسين"، وشريف سلامة في دور "علي"، أما شخصية "سوسن" فتؤديها "شيرين رضا، وشخصية "فتلة" يجسدها محمد ثروت، وهناك أيضاً الممثل محمد علاء بدور "خالد"، وتامر نبيل بشخصية شريف.

وفي تصريح سابق للسدير مسعود، أوضح أن الإخراج هو كتابة نص موازٍ للنص المكتوب ولكن بالصورة، وهذا ما حاولت صناعته خلال فترة التحضير للعمل التي استمرت 7 أشهر كاملة، حيث كنت أتحدث دائمًا مع المؤلف محمد المصري عن مشاهد الأكشن والمطاردات، وطوّرناها لتظهر بشكل يشبه ما يتم تقديمه في الخارج.

وتابع أنه تم اختيار فريق الممثلين بعناية فائقة، وصُوِّر العمل بالكامل في القاهرة بما فيه مشاهد الأكشن، فهو مسلسل درامي بطابع بوليسي، لأننا لا نرتبط بأي عمل لا توجد فيه مشاعر وأحاسيس، حتى لو كان إثارة وتشويقاً.

ونوعية المسلسلات التي ينتمي إليها موعد مع الماضي ليست سهلة؛ إذ تقوم على إخفاء المعلومات التي يجب ألا تصل إلى المشاهد، وجعله يشعر بأنه من الممكن أن يكون هذا الشخص هو القاتل.