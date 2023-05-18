حذرت متابعيها.. إلهام الفضالة تروي تفاصيل مثيرة حول تعرضها لمحاولة نصب

حذرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة متابعيها من فتح الروابط التي تصل إليهم من جهات مجهولة عبر الواتساب أو تطبيقات التواصل المختلفة، عقب تعرُّضها لمحاولة نصب عن طريق الهاتف.

وكشفت الفضالة في فيديو بثته عبر حسابها في سناب شات وجرى تداوله، تفاصيل تعرضها لمحاولة نصب وكتبت: "اتصل بي رقم هاتفٍ محمولٍ غريبٍ الساعة 11 صباحاً، وادعى أنه من وزارة الداخلية، واستغربت أن يتصل بي من هاتف محمول وليس من هاتف أرضي، وتحدث معي شخص من جنسية غير كويتية".