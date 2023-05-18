حذرت متابعيها.. إلهام الفضالة تروي تفاصيل مثيرة حول تعرضها لمحاولة نصب
حذرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة متابعيها من فتح الروابط التي تصل إليهم من جهات مجهولة عبر الواتساب أو تطبيقات التواصل المختلفة، عقب تعرُّضها لمحاولة نصب عن طريق الهاتف.
وكشفت الفضالة في فيديو بثته عبر حسابها في سناب شات وجرى تداوله، تفاصيل تعرضها لمحاولة نصب وكتبت: "اتصل بي رقم هاتفٍ محمولٍ غريبٍ الساعة 11 صباحاً، وادعى أنه من وزارة الداخلية، واستغربت أن يتصل بي من هاتف محمول وليس من هاتف أرضي، وتحدث معي شخص من جنسية غير كويتية".
وبينت الممثلة الكويتية: "أبلغني أن هناك إيقافاً لبطاقتي البنكية وبطاقتي المدنية، وعندما حاولت أن أتحدث معه لماذا يتصل بي من هذه الجهة، ولا يتكلم العربية جيداً، أقفل الجهاز".
وأكدت أنه ليس من عادتها فتح الروابط التي تصل إليها من أي جهة على واتساب أو غيره من التطبيقات، حذراً من اختراق أجهزتها وسرقة معلوماتها، مشددة في الوقت ذاته على أنها لا تحب إعطاء معلوماتها لأي شخص.
وتداول نشطاء فيديو الفنانة الكويتية تحت عنوان "إلهام الفضالة تفضح محاولة نصبٍ إلكتروني عليها من قِبل نصَّابٍ، وتحذر متابعيها".