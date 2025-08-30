أسوأ إطلالات نجمات "البندقية السينمائي" على السجادة الحمراء (صور)

استقطب مهرجان البندقية السينمائي هذا العام نجوم الصف الأول، الذين ارتدوا أفضل الملابس لهذه المناسبة الباذخة.

ولكن السجادة الحمراء شهدت أيضًا عددًا من الإطلالات الخاطئة والغريبة لبعض النجمات، سواء بإطلالات جريئة أو تصاميم غير مناسبة للمهرجان.

إطلالة غير موفقة

ومن بين سلسلة الأخطاء الفادحة في اختيار ملابسها كانت، شايلين وودلي، التي حضرت للعرض الأول لفيلم جورج كلوني، الجديد "جاي كيلي"، حيث ظهرت بفستان قصير أسود حريري مصحوبًا بحذاء كعب عالٍ، يبدو مناسبًا أكثر للسهرات الليلية، وليس على السجادة الحمراء.

وأكملت إطلالتها بقلادة وأقراط ماسية، وشعر نصف مرفوع، ما جعلها محط أنظار الجميع لأسباب غير موفقة.

كما فشلت لورا ديرن، أيضًا في إثارة الإعجاب بمظهرها الجريء عندما وصلت إلى السجادة الحمراء بفستان أخضر غريب مع طبقة سوداء تشبه الأسلاك الشائكة.

وفي الوقت نفسه، ارتكبت ناعومي واتس خطأ في أسلوبها بفستان شبكي بلون البشرة مزين بتفاصيل زهرية وقوس أسود غريب.

ورغم ذلك، بدت ناعومي مشرقة عند تقبيلها لزوجها بيلي كرودوب، الذي ارتدى بدلة كريمية وقميصًا أبيض وربطة عنق سوداء، أثناء حضورهما العرض الأول للفيلم.

كما فشلت بعض النجمات الأخريات في اختيار إطلالاتهن، مثل إيميلي مورتيمر بفستان دانتيل أبيض متوسط الطول مع حذاء بكعب عالٍ.

وفشلت أيضًا ألبا روهرواشر باختيار فستان ساتان أزرق ملكي مع حذاء أسود.

كما خطفت الممثلة الإيطالية إيفا روبين الأنظار بفستانها الأصفر اللامع أثناء حضورها مهرجان البندقية السينمائي يوم الخميس.

أما أليشيا سيلفرستون، فقد ظهرت بفستان أبيض طويل بأكمام طويلة وياقة عالية، ما جعلها ضمن قائمة أسوأ الإطلالات.

الفيلم "جاي كيلي"، المقرر عرضه في 14 نوفمبر، يضم مجموعة من النجوم مثل آدم ساندلر، جورج كلوني، إميلي مورتيمر، لورا ديرن، وبيلي كرودوب.

ويروي قصة نجم هوليوود الذي "يلعب دائمًا نفسه" ورحلته مع مدير أعماله رون عبر أوروبا، لمواجهة اختياراته وعلاقاته وإرثه.

ويسلط الفيلم الضوء على التحديات الشخصية والمهنية التي يواجهها جاي كيلي، رغم شعبيته وكثرة المعجبين به.

شهد المهرجان مزيجًا من التألق والأخطاء في الأزياء، ما أكد أن اختيار الإطلالة المثالية على السجادة الحمراء ليس دائمًا سهلاً حتى لأبرز نجمات السينما، وجعل العديد من الصحفيين والجمهور يتناقشون حول أفضل وأسوأ الإطلالات لهذا العام.