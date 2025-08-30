قتل زوجته وألقى جثمانها للكلاب الضالة في الجيزة

هزت جريمة قتل بشعة الرأي العام في محافظة الجيزة المصرية، بعد أن أقدم رجل في العقد الرابع من عمره على إنهاء حياة زوجته بطريقة مأساوية، والتخلص من جثمانها بإلقائه في منطقة نائية لتنهشه الكلاب الضالة.

السلطات الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية، ومقتولة في ظروف غامضة، ووجود آثار تعذيب على جسدها، ونهش بجسدها رجُح أنه بسبب الكلاب الضالة، حيث عثر عليها داخل قطعة أرض زراعية بمنطقة نائية، بمحافظة الجيزة.

وحسبما أفادت تحقيقات السلطات الأمنية، فإن السيدة تبلغ من العمر 43 سنة، كانت متزوجة عرفيا من عامل لمدة 3 سنوات، وخلال الفترة الأخيرة، وقعت بينهما خلافات بسببه شكه في ارتباطها برجل آخر؛ ما أثار غضب الزوج، ليواجها قبيل أن تنكر أقواله، لكنه لم يصدق حديثها لينهال عليها بالضرب بقطعة خشبية على جسدها ورأسها.

وكشفت التحقيقات أن الزوج قام بتعذيب زوجته وأحدث إصابات بالغة بجسدها قبل أن ينهي حياتها خنقا. ولإخفاء معالم جريمته، استعان بشقيقه وصديقه للمساعدة في التخلص من الجثة.

واتفق المتهمون على إلقاء الجثمان في أرض زراعية نائية، بهدف تركه فريسة للكلاب الضالة لإخفاء الجريمة نهائياً. ولكن، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليهم، واعترفوا بالجريمة المأساوية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيق.