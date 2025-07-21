منع راغب علامة من الغناء في مصر بسبب "تجاوزات سلوكية"

أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارًا بوقف الفنان اللبناني راغب علامة عن الغناء في مصر، مع استدعائه للتحقيق، فيما بدر منه من تجاوزات خلال حفلاته الغنائية.

وأشارت النقابة، في بيان إعلامي نقلته وسائل إعلام مصرية، إلى أنه تقرر استدعاء الفنان راغب علامة بعد مخالفته الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، مع وقف التصريح له بالعمل والغناء داخل مصر إلى حين مثوله للتحقيق أمام لجنة مختصة في النقابة.

وقالت مصادر إن حفلة علامة الأخيرة شهدت تجاوزات سلوكية، فقد صعدت معجبة للمسرح وبادلته قبلة عاطفية تمت مشاركتها بفيديو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

وبموقف آخر، قدمت الفنانة التونسية ساندي علي وصلة رقص على مسرح علامة، تضمنتها أحضان وقبلات.

وقال نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل في بيانه إنه تابع على مدار يومين ماضيين سلوكًا شائنًا خالف العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، مشددًا على عدم سماح نقابة الموسيقيين بتكرار أي تجاوزات من هذا النوع.

وتابع القول "لقد اعتلى المسارح الغنائية المصرية كبار فناني مصر والعالم العربي العظماء فنًا وقيمًة، ولم تكن يومًا ولن تكون مرتعًا للقُبلات والإيحاءات غير المنضبطة والأحضان التي تُثير الاشمئزاز"، وفقًا للبيان.

وعبر النقيب مصطفى كامل عن احترامه الكامل لنظيره اللبناني فريد بو سعيد، نقيب الموسيقيين في لبنان، متمنيًا ألا يؤثر القرار في العلاقات الطيبة بين النقابتين والبلدين الشقيقين.

وبحسب تصريحات سابقة لنقيب موسيقيين لبنان، فريد بو سعيد، فإن النقابة اللبنانية غير منوط بها محاسبة المطربين والمغنيين المخالفين للقواعد العامة خارج لبنان، لافتًا، في حديث سابق لـ"إرم نيوز" في أواخر أكتوبر من عام 2024 الماضي، إلى أن النقابة لا تتدخل نهائياً بأي من اعتذارات أو قبول نجوم الغناء اللبنانيين المُشاركة بإحياء حفلات جماهيرية خارج لبنان أو ما شابه من أزمات تتعلق بهم خارج لبنان، وفق تعبيره.