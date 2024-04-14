"كعكة وشموع" على متن طائرة مغربية تثير جدلًا (فيديو)
أثار احتفال مشهورة مغربية بعيد زواجها، على متن طائرة متجهة من الدار البيضاء إلى ميامي في الولايات المتحدة، جدلًا في المملكة، بعد ظهور "كعكة وشموع" في مقاطع بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبّر ناشطون على مواقع التواصل عن غضبهم من طريقة الاحتفال الذي قامت به المشهورة صونيا نجادي بمناسبة عيد زواجها الـ 20، وسط تساؤلات بشأن سلامة الطائرة والمسافرين.
ويُحظر إدخال الأشياء القابلة للاشتعال أو مصادر النيران داخل الطائرات؛ خوفًا من اشتعال حرائق قد تؤدي إلى كوارث.
وطالب بعض المعلقين بفتح تحقيق مع الخطوط الملكية المغربية بشأن السماح بهذا الاحتفال، فيما أفادت تقارير بأن بعض المغاربة قدموا شكوى ضد الشركة.
من جهتها، ردت نجادي، في تعليق على جدل المتابعين عبر "إنستغرام"، بأن الشمعتين غير حقيقيتين، وأنهما لا تُصدران لهبًا.
ولم يصدر أي تعليق من شركة الطيران المغربية.