"كعكة وشموع" على متن طائرة مغربية تثير جدلًا (فيديو)

ويُحظر إدخال الأشياء القابلة للاشتعال أو مصادر النيران داخل الطائرات؛ خوفًا من اشتعال حرائق قد تؤدي إلى كوارث.

وطالب بعض المعلقين بفتح تحقيق مع الخطوط الملكية المغربية بشأن السماح بهذا الاحتفال، فيما أفادت تقارير بأن بعض المغاربة قدموا شكوى ضد الشركة.

من جهتها، ردت نجادي، في تعليق على جدل المتابعين عبر "إنستغرام"، بأن الشمعتين غير حقيقيتين، وأنهما لا تُصدران لهبًا.

ولم يصدر أي تعليق من شركة الطيران المغربية.