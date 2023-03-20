ياسمين غيث تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد استئصال ورم
كشفت الفنانة المصرية ياسمين غيث، تطورات حالتها الصحية عقب خضوعها لعملية جراحية كبيرة لاستئصال ورم كانت تعاني منه خلال الفترة الماضية، إضافة إلى 3 عمليات جراحية أخرى خلال الـ5 أشهر الماضية.
ونشرت ياسمين غيث، صورة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، وبدا عليها الإرهاق، إضافة إلى مكان العملية الجراحية في منطقة القفص الصدري.
مشيرةً إلى أنها لا تزال تعاني من آثار العملية بسبب الألم الشديد الذي سببه القطع الجراحي في منطقة القفص الصدري.
ووجهت الفنانة المصرية، رسالة إلى متابعيها، قائلة: "عارفة إنكم قلقين عليَّ، ومش عايزة أتأخر عليكم أكتر من كده رغم تعبي، ومبدئيًا ده شكلي معظم الـ 5 شهور إللي فاتوا، من شهر 11 حتى الآن، الحمد لله عملت العملية، يوم 6 فبراير الماضي، وهي (عملية open chest لإزالة ورم حجمه 8 سم+)”.
وأضافت: "الحمد لله، وألف حمد وشكر الورم طلع حميد، وطلع كتلة من الغدة الدرقية، وده يحتاج أعمل فحوصات وcheck up على الغدة كل 3 أشهر، ده طبعًا غير الـ general check up إللي بعمله كل 6 شهور".
وأشارت إلى أنها تعاني من آلام شديدة نتيجة العملية الجراحية، متابعة: "تعبانة وحاسة بألم لا يحتمل في عضمي، وضلوعي، وأعصابي، لأن العملية مكانها صعب، والفتح في عضم الصدر ألمه مش طبيعي".
وتابعت: "بعد العملية الأخيرة، فهمت إن الفتح في نص القفص الصدري والقطع في العضلة دي والعضم والأعصاب، يؤثر على الذراعين، لأن معظم حركتهما تكون من عضلة الصدر".
وبررت الفنانة "ياسمين غيث" سبب نشر صورة وهي لم تتعافَ، قائلة: "أنا مش بحب أحط صور كده، بس حبيت أعرفكم المرة دي أنا في إيه، وبعدي في إيه، وشكلي عامل إزاي حاليًا، والجرح شكله إيه، عشان متتخضوش لما تشوفوني، لأنه أنا من كتر وجع الجرح كمان و الـirritation إللي فيه مش بستحمل هدوم عليَّ، فحتى في عز البرد بكون مش حاطة أي هدوم، علشان مش بستحمل، فمتخافوش من شكلي".
واختتمت طالبة من الجمهور الدعاء لها، إذ كتبت: "ادعولي أرجع زي الأول، أنا بقالي 5 أشهر عملت فيها 4 عمليات بين المستشفيات والعناية المركزة والدكاترة والفحوصات، وأوجاع لا تحتمل والله، ادعولي على الأقل أرجع أعيش من غير ألم تاني".