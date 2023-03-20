ياسمين غيث تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد استئصال ورم

كشفت الفنانة المصرية ياسمين غيث، تطورات حالتها الصحية عقب خضوعها لعملية جراحية كبيرة لاستئصال ورم كانت تعاني منه خلال الفترة الماضية، إضافة إلى 3 عمليات جراحية أخرى خلال الـ5 أشهر الماضية.

ونشرت ياسمين غيث، صورة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، وبدا عليها الإرهاق، إضافة إلى مكان العملية الجراحية في منطقة القفص الصدري.

مشيرةً إلى أنها لا تزال تعاني من آثار العملية بسبب الألم الشديد الذي سببه القطع الجراحي في منطقة القفص الصدري.