إنقاذ عائلة جزائرية علقت على صخرة بحرية (فيديو)

نجحت وحدات حرس السواحل التابعة لقيادة القوات البحرية الجزائرية، يوم السبت، في إجلاء أب وابنتيه كانوا عالقين على صخرة بحرية تسمى "ليزيلو"، على بعد 700 مترًا شمال شرق ميناء تيبازة.

وعلقت العائلة الجزائرية نتيجة سوء الأحوال الجوية وتدهور الوضع المناخي، في مشهد درامي وسط أمواج البحر الهائجة.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، في بيان عبر "فيسبوك"، عن تنفيذ عملية الإنقاذ والإجلاء عصر يوم 25 يوليو/تموز الجاري، استجابة لنداء استغاثة.

وأوضحت أن التدخل شمل مواطنًا جزائريًا، كان برفقة ابنتيه، وجميعهم من الجنسية الجزائرية.

وذكرت الوزارة أن هذه العملية تأتي في إطار المهام الإنسانية والجهود المتواصلة التي تبذلها وحدات حرس السواحل التابعة لقيادة القوات البحرية، المتمثلة في إنقاذ الأرواح البشرية في عرض البحر.

ولفتت إلى أن التدخل جاء إثر تلقي المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ البحري في الجزائر، التابع للناحية العسكرية الأولى، نداء استغاثة يفيد بوجود عائلة عالقة على صخرة بحرية.

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ووثق مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الوطني عبر "فيسبوك"، لحظات تنفيذ عملية الإجلاء، فور تلقي نداء الاستغاثة، حيث تم تفعيل خطة تدخل عاجلة في البحر.

وشاركت في العملية الحوامة أو المركبة الهوائية AS-16 التابعة للسرب 560 المختص في مهام البحث والإنقاذ، حيث جرى نقل الأب وابنتيه إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بمدينة زرالدة في الجزائر العاصمة.