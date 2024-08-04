كشفت والدة "شروق"، التي لقيت مصرعها قبل أيام من زفافها، تفاصيل الحادثة الأليمة التي باتت تعرف إعلاميا بـ"مقتل عروس القناطر" والتي شهدتها قرية "أبو الغيط" في مدينة "القناطر الخيرية" التابعة لمحافظة القليوبية.

وقالت الأم، وهي تغالب دموعها، وترتدي ملابس الحداد، إن ابنها "أحمد" ذهب ليشتري قطعة غيار لدراجته النارية من قرية مجاورة حيث تشاجر في طريق عودته مع شاب يماثله في عمره من قرية مجاورة على الطريق؛ بسبب اعتراض الأخير على استخدام النور العالي للدراجة النارية.

وأشارت إلى أن زوجها عرف بما حدث فاتصل بأهل الطرف الآخر في المشاجرة واعتذر لهم وانتهى الأمر على هذا النحو، موضحة أنهم فوجئوا بعدة أفراد من أسرة الشاب يقتحمون منزلهم ويطلقون الأعيرة النارية عليهم بكثافة.

وحاول أحد المعتدين اختطاف ابنها لكنه فشل بسبب دفاع شقيقه عنه، فما كان من المعتدي إلا أن طعن الابن في ساقه بسلاح أبيض.

في هذه الأثناء، أطلت ابنتها العروس "شروق" التي تبلغ من العمر 17 عاما من شرفة الطابق العلوي للمنزل وهي تصرخ خوفا على إخوتها ليطلق عليها أحد الجناة طلقة واحدة في الرأس أردتها قتيلة في الحال، لتتحول تجهيزات العرس إلى مأتم.