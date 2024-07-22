توفي وكيل نقابة المهن الموسيقية المصرية، الموسيقار محمد أبو اليزيد، الأحد، بعد تعرضه الأسبوع الماضي لأزمة صحية مفاجأة.

وأعلن المستشار القانوني للنقابة، علاء عامر، وفاة أبو اليزيد من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" قال فيه "البقاء لله.. أنعي ببالغ الحزن صديقي المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية، ربنا يسكنه واسع رحمته وعظيم مغفرته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

وتعرض أبو اليزيد الأسبوع الماضي لأزمة صحية مفاجأة، نُقل على إثرها إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات في القاهرة، حيث رافقه الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة.

وكشف الأطباء أن أبو اليزيد مصاب بارتشاح في القلب، كما عانى من مشاكل في الرئتين والتنفس، الأمر الذي على إثره تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، وبقي بالعناية المركزة حتى وفاته مساء الأحد.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد ومكان الجنازة والعزاء خلال الساعات المقبلة.