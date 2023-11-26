بعد المقاطعة.. نجوم الصين يعودون إلى أبرز مهرجان سينمائي تايواني

أصبحت الممثلة هو لينغ، السبت، أول نجمة سينمائية صينية تسير على السجادة الحمراء في مهرجان "غولدن هورس أووردز" في تايوان منذ 2019، وهو العام الذي أعلنت فيه بكين مقاطعة أكبر حفل لتوزيع الجوائز في البلاد بعد توترات سياسية.

كما حضرت المخرجة الصينية هوانغ جي الحفلة مع زوجها الياباني ريوجي أوتسوكا. وقد فاز الزوجان بجائزة أفضل فيلم روائي طويل عن الدراما الاجتماعية "Stonewalling" ("ستونوالينغ") التي أخرجاها معًا.

وقالت هوانغ للحاضرين في المهرجان "بعد الفوز بجوائز +غولدن هورس+، يمكننا الذهاب إلى عالم متوحش أكثر والمضي قدماً بثبات. وأنا ممتنة بشكل خاص لجوائز غولدن هورس".

وقد منعت بكين فنانيها من المشاركة في "غولدن هورس" الملقبة بجوائز الأوسكار للأعمال باللغة الصينية، بعد أن أعرب مخرج تايواني عن دعمه لاستقلال الجزيرة في كلمة ألقاها إثر فوزه بجائزة عام 2018.

وتعهدت الصين، التي تَعتبرُ تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، بإعادة الجزيرة إلى كنفها يومًا ما، باستخدام القوة إذا لزم الأمر.

والسبت، استقبلت السجادة الحمراء الممثلة هو لينغ، المرشحة لجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "Carp Leaping Over Dragon's Gate" ("كارب ليبينغ أوفر دراغنز غايت"). وكانت ترتدي فستانًا لامعًا وتحمل في يديها ثمرة أناناس، وكان يرافقها المخرج الصيني يان شياو لين وبعض الممثلين في الفيلم.

وقالت هو "الاسم (الصيني) لفيلمنا هو +الأناناس+، وقد أخبرني الجمهور التايواني أن الأناناس يعني الحظ السعيد في الثقافة التايوانية".