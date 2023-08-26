دراسة: الأكواب الورقية الصديقة للبيئة تحوي مواد سامة

اختبر باحثون بلجيكيون 39 علامة تجارية للأكواب الورقية، وذلك في أول تحليل من نوعه في أوروبا.

ويهدف التحليل الذي نشرت تفاصيله صحيفة "ديلي ميل"، التحقق من وجود المواد الكيميائية الاصطناعية المعروفة باسم مواد البولي والبيرفلوروالكيل (PFAS) في الأكواب الورقية.

وأظهر التحليل المخبري أنها تحتوي مواد كيميائية محتملة سامة تُعرف بـ "PFAS"، والتي تستخدم لجعل المنتجات مقاومة للماء والحرارة، هذه المواد قد تكون ضارة للإنسان والبيئة.

وخلصت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة أنتويرب البلجيكية إلى أنه على الرغم من أن "تراكيز PFAS في الأكواب منخفضة وتشكل خطرا محدودا على الصحة، إلا أنها تبقى في الجسم لفترة طويلة".

‏وأوصت الدراسة التي شملت تحليل 39 علامة تجارية، بتجنب استخدام أكواب مصنوعة من مواد نباتية مثل الورق والخيزران، حيث يُعلن عادة أنها أكثر استدامة وصديقة للبيئة من البلاستيك، إلا أن "وجود مواد PFAS في هذه الأكواب يعني أن هذا الادعاء ليس بالضرورة صحيحًا".

‏وتابعت: "على الرغم من أن كميات صغيرة من مواد PFAS ليست ضارة بذاتها، إلا أنها قد تزيد من الحمل الكيميائي الموجود بالفعل في الجسم، موصية باستخدام أكواب من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الزجاج، أو تجنب استخدام الأكواب تمامًا".

المصدر: صحيفة "ديلي ميل".