الدرك المغربي يضبط قاتل أفراد أسرته الخمسة

ضبطت عناصر الدرك المغربي المشتبه به بقتل أفراد أسرته الخمسة بالسلاح الأبيض، يوم السبت الماضي، قبل الفرار إلى وجهة مجهولة.

وأوضحت مصادر لصحيفة "هسبريس" المغربية أن عناصر الدرك الملكي كثفت أبحاثها وتحرياتها الميدانية والتقنية بإقليم تطوان، منذ يوم السبت، وهو ما مكنها من توقيف الأب المشتبه فيه على مستوى مدارة سبيرادا حيث كان ينتظر وسيلة نقل لتغيير المكان، بعدما ظل مختبئا في الغابات والأودية المجاورة.

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وأمرت النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتطوان باقتياد المشتبه فيه نحو المركز، قصد الاستماع إليه لكشف جميع الظروف والملابسات المحيطة بالاشتباه فيه بارتكاب مجزرة في حق أفراد أسرته الصغيرة، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية قبل عرضه على ممثل الحق العام.

تجدر الإشارة إلى أن وقائع “المجزرة” تعود إلى يوم السبت الماضي، حين اهتزت منطقة وادي آسلا، بجماعة البغاغزة بإقليم تطوان، على وقع جريمة قتل بشعة بعدما أقدم رب أسرة على الإجهاز على زوجته وأربعة من أبنائه (بنتين وولدين)، بواسطة سلاح أبيض، والفرار إلى وجهة غير معلومة.

ورجحت مصادر "هسبريس" التي أوردت الخبر، أن تكون معاناة الأب من اضطرابات نفسية سببا رئيسيا في اقترافه هذه الجريمة المروعة في حق أفراد عائلته الصغيرة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والخبرات الطبية، قبل اتخاذ القرار القانوني في حقه من قبل هيئة المحكمة.