"جوناثان" أكبر السلاحف سنّا في العالم يبلغ سنواته المئة والتسعين

ويعتبر "جوناثان" أكبر السلاحف سنا في العالم وأكبر حيوان بري مُدرك. ودخل مطلع العام موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

يعيش الحيوان في سانت هيلينا منذ عام 1882 فيما يُعتبرعمره رقماً تقديرياً. وتظهر صورة التُقطت عند وصوله إلى الجزيرة أنه كان يبلغ 50 عاماً آقله آنذاك، إلا أنه كان على الأرجح أكبر سناً.

وشهد الحيوان على 35 حاكماً تولوا السلطة في هذه الأراضي البريطانية.