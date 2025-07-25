بعد إنهاء شراكتهما مع "نتفليكس".. ما مصير فيلم هاري وميغان؟

يواجه تعاون الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مع نتفليكس حالة من الغموض، بعد تقارير تشير إلى تجميد بعض المشاريع الفنية مع اقتراب نهاية عقدهما الحصري، الذي وُقّع بملايين الدولارات.

وكان الزوجان قد أعلنا في أغسطس/آب 2023 عن خطط لإنتاج فيلم مقتبس من رواية "قابلني عند البحيرة" للكاتبة كارلي فورتشن، لكن مصادر من داخل هوليوود أكدت أن شركتهما الإنتاجية Archewell لم تُعيّن حتى الآن مخرجًا للعمل أو تبدأ في اختيار الطاقم، رغم مرور قرابة عام على الإعلان.

وبحسب التقارير، دفعت نتفليكس نحو 3 ملايين دولار مقابل حقوق تحويل الرواية إلى فيلم، إلا أن المشروع لا يزال في مرحلة جمود. وعلّق مصدر مطلع بالقول: "في مثل هذا التوقيت، كان من المفترض أن تبدأ مرحلة الإنتاج. التأخير يثير تساؤلات، خاصة أن مراحل ما بعد الإنتاج تأخذ وقتًا طويلWا قبل طرح العمل على المنصة".

أخبار ذات علاقة الأمير هاري يواجه ضربة مالية بعد إنهاء شراكته مع "نتفليكس"

بالتوازي، يعمل الثنائي على مشروع وثائقي في أفريقيا، من دون ظهور مباشر لهماP ما زاد من الشكوك حول مدى التزامهما بتنفيذ مشاريع جديدة قبل انتهاء عقدهما الحالي مع المنصة.

وتشير التوقّعات إلى احتمال انتقال الأمير هاري وميغان إلى عقد "نظرة أولى"، مشابه لذلك الذي أبرمته نتفليكس مع شركة Higher Ground التابعة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل، في حال عدم تجديد التعاقد.

ورغم هذا الغموض، لا تزال الشراكة مستمرّة من خلال مشاريع أخرى، حيث تعمل نتفليكس مع ماركل على سلسلة As Ever، التي تشمل مجموعة من المنتجات كالنبيذ الوردي والمربى والعسل والشاي. كما من المقرّر عودة برنامجها "مع حبي، ميغان" بموسم ثانٍ في سبتمبر المقبل.

وعرفت أعمال الثنائي على نتفليكس تباينًا في نسب المشاهدة، إذ حقّق فيلمهما الوثائقي "هاري وميغان"، الذي طُرح في ديسمبر 2022، أكثر من 81 مليون ساعة مشاهدة، ليصبح الوثائقي الأعلى مشاهدة في تاريخ المنصة. في المقابل، لم يحظَ مسلسل "بولو"، الذي تولّى الزوجان إنتاجه التنفيذي، سوى بـ500 ألف مشاهدة.





أخبار ذات علاقة "نتفليكس" تنهي عقدها مع الأمير هاري وميغان ماركل

أما برنامج "مع حبي، ميغان"، فقد سجّل 5.3 مليون مشاهدة منذ إطلاقه في مارس 2025، واحتلّ المرتبة 383 في تقرير "ما شاهدناه" الصادر عن نتفليكس.

ورغم تصنيفه ضمن أفضل 5% من برامج "أسلوب الحياة"، إلا أن بعض المطلعين في صناعة الترفيه يرون أن المنصة كانت تأمل في تحقيق نتائج أفضل، بالنظر إلى حجم الترويج الذي حظي به البرنامج.



