"الغارديان": شركات رعاية بريطانية ارتكبت إساءات مروعة بحق عمال وافدين

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الشركات العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة متهمة بارتكاب إساءات مروعة بحق العمال الوافدين، وإجبارهم على تسديد آلاف الجنيهات التي دفعتها كرسوم استقدام لهم.

ووجهت كريستينا ماكني، السكرتير العام لمنظمة (يونيسون) -نقابة عمال الرعاية الصحية- رسالة لوزيرة الرعاية الاجتماعية "هيلين ويتلي"، تحث فيها الحكومة على التدخل، وطلبت عقد لقاء لمناقشة الوضع الذي وصفته بـ"الأزمة".

ووفق الصحيفة، فإنه منذ مطلع العام الحالي وحتى شهر آذار/مارس الماضي، تم استقدام قرابة 58 ألف عامل من عدة دول من بينها الفلبين، للمساعدة في ملء ما يقارب من 165 ألف شاغر في القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية.

لكن "يونيسون" قالت إنها تلقت تقارير متزايدة عن عمال رعاية يطلب منهم البقاء تحت الطلب بشكل دائم، أو العمل بنظام الورديات لمدة 19 ساعة بدون فترات استراحة، وحجب للرواتب.

وقالت المنظمة إن "البعض طلب منهم دفع مبالغ مالية كبيرة لشركات الاستقدام، ومن ثم يتم اقتسام الأموال مع الشركات العاملة في الرعاية الاجتماعية".