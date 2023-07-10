"الغارديان": شركات رعاية بريطانية ارتكبت إساءات مروعة بحق عمال وافدين
ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الشركات العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة متهمة بارتكاب إساءات مروعة بحق العمال الوافدين، وإجبارهم على تسديد آلاف الجنيهات التي دفعتها كرسوم استقدام لهم.
ووجهت كريستينا ماكني، السكرتير العام لمنظمة (يونيسون) -نقابة عمال الرعاية الصحية- رسالة لوزيرة الرعاية الاجتماعية "هيلين ويتلي"، تحث فيها الحكومة على التدخل، وطلبت عقد لقاء لمناقشة الوضع الذي وصفته بـ"الأزمة".
ووفق الصحيفة، فإنه منذ مطلع العام الحالي وحتى شهر آذار/مارس الماضي، تم استقدام قرابة 58 ألف عامل من عدة دول من بينها الفلبين، للمساعدة في ملء ما يقارب من 165 ألف شاغر في القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية.
لكن "يونيسون" قالت إنها تلقت تقارير متزايدة عن عمال رعاية يطلب منهم البقاء تحت الطلب بشكل دائم، أو العمل بنظام الورديات لمدة 19 ساعة بدون فترات استراحة، وحجب للرواتب.
وقالت المنظمة إن "البعض طلب منهم دفع مبالغ مالية كبيرة لشركات الاستقدام، ومن ثم يتم اقتسام الأموال مع الشركات العاملة في الرعاية الاجتماعية".
وبحسب تقرير "الغارديان" تطرقت "يونيسون" لقصة ليزا وهي ممرضة من الفلبين، تم اقتطاع أكثر من 10 آلاف جنيه من راتبها عندما قدمت إشعارًا بعزمها ترك العمل.
وبينت أنه من بين المبالغ المستحقة عليها، كان هناك رسوم تمنع وزارة الداخلية البريطانية أن يدفعها العامل، مثل استقدام العمالة الماهرة والمتخصصة، والتي ينبغي أن تدفعها الشركات المشغلة.
"ساندرا" فتاة أخرى من الفلبين، تمت ملاحقتها لدفع مبلغ 8 آلاف دولار عند تقديم استقالتها.
وأشار التقرير إلى أنها وعاملات أخريات تم إيواؤهن في دار الرعاية ولكنهن كنّ تحت الطلب بشكل دائم، وطُلب منهن العمل خارج ساعات الدوام الرسمي.
وزعمت "ساندرا" أن ممارسات العمل لم تكن آمنة، ولم يدفع لها أي أجور لقاء عملها لساعات إضافية.
"ينبغي أن توقف الحكومة أرباب العمل عديمي الضمير الذين يعملون في مجال الرعاية الاجتماعية، ويستدرجون العمال في الخارج تحت ذرائع كاذبة، ثم يعملون على استغلالهم ومضايقتهم"، وفق ماكني.
وأكدت أن "مثل هذه الممارسات لا مكان لها في المجتمع الحديث"، إذ إن العمالة الوافدة من وجهة نظرها تستحق الاحترام والتقدير لأنها جاءت للاعتناء بمن هم في حاجة ماسة للرعاية.
يشار إلى المطالبات بتدخل الوزيرة "هيلين ويتلي" في القضية، جاءت بعد كشف صحيفة "الأوبزيرفر" البريطانية الشهر الماضي، أن الممرضات اللواتي استقدمن من الهند للعمل في إحدى سلاسل الرعاية الاجتماعية ببريطانيا، يعانين من الديون وبعضهن يفكر بالانتحار بعد أن تقطعت بهن السبل بسبب عدم دفع أجورهن لأشهر.
المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية