وفاة المذيعة التركية الشهيرة إيسن غوك في ظروف غامضة

تصدّر اسم المذيعة التركية إيسن غوك ترند مؤشرات البحث، بعدما عثرت السلطات في تركيا عليها جثة هامدة في منزلها باسطنبول، وذلك بعد فقدان التواصل معها لأكثر من 36 ساعة.

أكد المقربون من المذيعة إيسن غوك أنه منذ أكثر من يوم ونصف اليوم وهي لا ترد على أي اتصالات أو رسائل إلكترونية، وهو ما أثار حالة من القلق حول تعرضها لأزمة.

وحاول أصدقاؤها دخول منزلها، الواقع في منطقة باكيركوي بإسطنبول للاطمئنان عليها، لكن حارس المبنى منعهم من ذلك.

وعلى إثرها طلبوا مساعدة رجال الأمن وقد تمكنوا بالفعل من الدخول إلى شقتها وعثروا عليها جثة هامدة، وفقًا لوسائل الإعلام التركية.

ولم تكشف الجهات الرسمية بعد عن ملابسات وفاة المذيعة إيسن غوك الغامضة، لكن تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأنها قامت بالانتحار شنقا داخل شقتها.

وحققت المذيعة إيسن غوك نجاحًا كبيرًا وشهرة واسعة في عام 2019، عندما قامت بالتعليق على سباق الخيول وتقديمها لبرنامج يسلط الضوء على مثل هذه المسابقات كأول مذيعة تعمل في هذا المجال في تركيا.