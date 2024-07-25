نظم الدفاع المدني في السعودية، حفل تخرج مهيب، لمجندات سعوديات شابات انخرطن في أعمال الدفاع المدني الإدارية والميدانية.

وأظهر مقطع فيديو من حفل التخرج، المجندات بزي عسكري مخصص للعروض مع أسلحتهنّ، وهنّ يؤدين فقرات عرض التخرج، بما فيه التحية العسكرية.

وقال الدفاع المدني، إن الخريجات وعددهن 152 مجندة، أنهينَ الدورة التأهيلية لأعمال الدفاع المدني وأعمال السلامة والحماية من الحريق.

وأضاف الدفاع المدني في بيان، أن المجندات، تلقينَ التدريبات والمعارف والمهارات الأساسية لأعمال القطاع التي تؤهلهن للعمل بمراكز السلامة والإشراف الوقائي الميدانية، والأعمال الإدارية بالمديرية العامة للدفاع المدني.

ويستعين الدفاع المدني السعودي بالنساء في أعماله الإدارية والميدانية، فيما تعد مشاركته في موسم الحج، أكبر مهمة جماعية لفرقه المسؤولة عن مهام إنقاذ واسعة.