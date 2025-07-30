"بنت مبارك" تؤكد اتهامها لوفاء عامر وتطالب بفتح تحقيق موسّع

في تطور جديد لقضيتها المثيرة للجدل، أعادت البلوغر المصرية مروة يسري، المعروفة بـ"بنت مبارك" على تيك توك، تأكيد اتهاماتها للفنانة وفاء عامر بالتورط في تجارة أعضاء لاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا، رغم الأنباء التي رشحت عن اعترافها بتلفيق الواقعة لزيادة عدد المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية.

وقال محامي يسري في تصريحاتٍ صحفية يوم الأربعاء إن موكلته "تنفي نفياً قاطعاً أي اعتراف بتلفيق الاتهامات، وهي مصمّمة على متابعة دعواها أمام جهات التحقيق، بل وطالبت بفتح تحقيق موسع يشمل كل الأطراف المعنية".

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وأوضح أن التحقيقات مستمرة منذ الساعة الواحدة ظهراً، وأنه لم يُصدر أي قرار رسمي بإخلاء سبيل مروة.

ودعا فريق الدفاع إلى "اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يُثبت تورطه في غسل الأموال أو الاتجار بالبشر والأعضاء"، في إشارةٍ إلى أسماءٍ وردت على لسان البلوغر خلال التحقيقات.

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وتأتي هذه الخطوة بعدما أقامت وفاء عامر، التي تقدمت بأربعة بلاغات رسمية حتى الآن، دعوى قضائية ضد مروة تتهمها فيها بنشر أخبار كاذبة والتشهير المتعمّد.

وقالت عامر في تصريحاتٍ لـ"إرم نيوز" إنها "لن تتنازل عن حقها القانوني"، مهددة بمطالبة السلطات بإخضاع مروة لفحص نفسي إذا استمر التشكيك في سلامتها العقلية.