كيم كارداشيان تبكي على الهواء بسبب كانييه ويست

وأجهشت كيم في البكاء عندما قارنت حياة أطفالها بحياتها وتربية والدها الراحل روبرت كارداشيان لها.

ولفتت إلى أنها كانت تأمل في أن تمنح أطفالها ذكريات رائعة كتلك التي أعطاها لها والدها، لكنها اعترفت بأن الأمر في غاية الصعوبة مع كانييه.

وأضافت كيم "كان عندي أفضل أب، شاركني أفضل الذكريات وأعظم التجارب، وهذا كل ما أردته لأولادي".

وتحدثت كيم أيضًا عن كيفية حمايتها لأطفالها الأربعة من الدراما والثرثرة، حيث كشفت أنها تبعد أطفالها عن أخبار العالم الخارجي، كما تحرص على عدم التقليل من شأن والدهم أو الهجوم عليه أمامهم.