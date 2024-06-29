على أعتاب صيف لاهب.. "شيطان النار" يهدد الجزائر

هي النيران عندما يعبث بها الشيطان.. ويدور الحديث عن فعل فاعل استغل ما في الأرض من جفاف ليروي بإيقاد الحطب عطش الخراب.. لتسجل البلاد صيفا مشتعلا بحرّه كما أشجاره.

حدث مؤلم بقتله الشجر قبل الإنسان، ليحوّل أكثر من 41 ألف هكتار العام الماضي إلى رماد.

وسط تفسيرات وتحليلات تتحدث عن تغيرات.. وليس وحده المناخ المتهم؛ هناك خلف السياج المتفحم متسبب بالحريق، وقد يطوله شيء من اللهب؛ إذ أقرّ القضاء الجزائري قانون إطفاء تصل فيه عقوبة من يثبت تورطه بافتعال الحرائق السجن المؤبد.. فهل تستقبل الجزائر صيفا هادئا ينام فيه "شيطان النار"؟.