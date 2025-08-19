الأمير هاري يوجه رسالة "سرية" لتكريم جده فيليب

بعث الأمير هاري، دوق ساسكس، رسالة سرية مؤثرة لتكريم جده الراحل الأمير فيليب، دوق إدنبرة، بمناسبة الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، بعد ساعات من إحياء الملك تشارلز والملكة كاميلا للذكرى.

ووضعت الرسالة، المرفقة بإكليل، في نصب "نجمة بورما" التذكاري، حيث خدم هاري في الجيش البريطاني عشر سنوات.

والرسالة، التي كشفت عنها صحيفة "جي بي نيوز"، حملت شعار هاري الملكي وركزت على "الجيش المنسي" الذي شارك في حملة الشرق الأقصى، بمن فيهم جده الأمير فيليب، دون أن تحمل توقيع زوجته ميغان.

وجاء في نص الرسالة: "في هذه الذكرى الثمانين ليوم النصر على اليابان، نتوقف لنتذكر اليوم الذي سكتت فيه المدافع أخيرا في جميع أنحاء العالم، ونُشيد بكم، رجال ونساء 'الجيش المنسي'، لقد كانت شجاعتكم وصمودكم في حملة الشرق الأقصى أمرًا لا يُنسى".

وأشار هاري إلى الظروف الصعبة التي واجهها الجنود في بورما وما وراءها، مؤكدا أن تضحياتهم مكّنت أجيالًا لاحقة، بمن فيهم هو شخصيًا، من العيش بحرية.

وأضاف: "بالنسبة لي، تحمل هذه الذكرى معنىً أعمق. خدم جدي الراحل في حملة المحيط الهادئ، وتحدث بتواضع عن تلك السنوات، لكنني أعلم مدى احترامه العميق لكل من وقف بجانبه في الحرب. أشعر بالتواضع أمام مثالكم وفخور بخدمتكم وتفانيكم".

يذكر أن الأمير فيليب، الذي توفي عام 2021 عن عمر 99 عاما، كان حاضرا في خليج طوكيو على متن المدمرة إتش إم إس ويلب عند توقيع اليابان رسميا على استسلامها على متن السفينة يو إس إس ميسوري.

وأفادت التقارير أن هاري حرص على وضع الرسالة والإكليل من خلال صديق له، مع تعليمات بعدم وضعها أمام الملك تشارلز والملكة كاميلا، لتجنب أن يطغى تكريمه على حضورهما.

وتأتي هذه المبادرة بعد أسابيع من لقاء كبار مساعدي هاري وتشارلز في لندن، والذي وصفه المطلعون بأنه خطوة أولى محتملة نحو تقارب بين دوق ودوقة ساسكس وبقية أفراد العائلة المالكة.