عصام عمر يتحدث لـ"إرم نيوز" عن دوره في "مسار إجباري"
عبر الممثل المصري عصام عمر عن سعادته البالغة ببطولة مسلسل "مسار إجباري" مع أحمد داش، وذلك في أول بطولة شبابية للدراما المصرية منذ سنوات خلال موسم دراما رمضان 2024.
والمسلسل المكون من 15 حلقة يحكي قصة أخوين يواجهان مساراً إجبارياً بعد وفاة والدهما.
وأضاف عمر لـ"إرم نيوز": "شعرت بسعادة كبيرة لتقديم تجربة البطولة الشبابية، لكن انتابني القلق من هذه الخطوة خصوصا أنها بطولة من خلال المنافسة مع عرض عدد كبير من الأعمال الدرامية لكبار النجوم خلال موسم دراما رمضان الحالي".
وتابع: "لم أضع في حساباتي فكرة المنافسة على الإطلاق؛ لأن المهم بالنسبة لي أن أُقدم عملاً مميزاً دون التركيز على فكرة المنافسة مع نجوم كبار لا نستطيع منافستهم".
وبسؤاله عن التحضيرات الخاصة بشخصية "علي" المحامي خلال الأحداث وبدور ينعكس من واقع يعيشه الشباب حديثو التخرج والمسؤولية والجدية ومواجهة المسارات الإجبارية، قال: "الحمد لله الجمهور أحب مشاهدي أنا وأحمد داش خلال أحداث المسلسل، لقد عملنا من البداية خلال فترة التحضيرات على التناغم والانسجام فيما بيننا".
وأضاف: "سعدت للغاية بحضوري أنا وأحمد داش بعمل فني واحد وهو ممثل متميز وإنسان جميل، والحمد لله الكواليس كانت رائعة كما ظهرت للناس".
واستطرد عصام عمر: "بخصوص علاقة الأشقاء، فمن الجيد أن نطرح هذه العلاقات الإنسانية الإيجابية، خصوصا أن أغلب الأعمال الدرامية تتحدث عن خيانة الأشقاء والتوتر والمشاكل بينهم، لذا أحببت للغاية العلاقة الإنسانية التي جمعت بيني وبين أحمد داش خلال أحداث المسلسل كشقيقين، ومن زاوية إيجابية وهذا أكثر ما أعجبنا في موضوع المسلسل أكثر من حدث الجريمة في العمل والذي يعتبر من الأحداث الرئيسة به".
وأشار عمر إلى تأثير خطوة بطولته لمسلسل "بالطو" الذي عرض أخيرا ولاقى رواجا واسعا وإشادة بموهبته التمثيلية وتأثيرها على حضوره ببطولات مستقبلية لأعمال سينمائية ودرامية.
وقال: "مما لا شك فيه أن مسلسل "بالطو" خطوة مهمة للغاية، وهي من جعلت الجمهور يتعرف علي بشكل كبير، رغم أنني أرى أن علاقة الممثل بالجمهور تنشأ بناء على أعمال فنية تراكمية وليس من خلال عمل واحد فقط".
وتابع: "أنا سعيد بكل التجارب الفنية التي شاركت فيها وكونت شخصيتي الفنية من خلال (الاختيار)، (سوتس بالعربي)، (منورة بأهلها) والكثير من الأعمال التي شاركت فيها وكانت نقلات لخطوات فنية أخرى، لكن (بالطو) كان نقلة نوعية في مشواري، والعمل الذي جعل الجمهور يتعرف على شخصيتي الفنية بشكل كبير، وأشعر بأنني على رغبة في بناء علاقة تراكمية مع الجمهور من خلال التنقل من عمل لعمل ومن تجربة لأخرى وهذا من أجل الاختلاف في الأدوار وطبيعة الأعمال التي أشارك بها".
كما تطرق عمر للحديث عن مشاركته في أفلام سينمائية جديدة: "أواصل حاليا تصوير مشاهدي بفيلم (فرقة الموت) مع الفنان أحمد عز والمخرج أحمد علاء الديب، وهو فيلم جميل ومختلف، وما زال لدينا الكثير من الوقت للانتهاء من تصوير العمل، وأقدم في هذا العمل دور ضابط شرطة بعمر الأربعينيات ومن ضمن المجموعة التي تحاول القبض على خط الصعيد الذي تدور حوله أحداث الفيلم".
وتابع: "الفيلم الثاني بعنوان (البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو) من بطولتي أنا وركين سعد وإخراج خالد منصور ومن تأليف محمد حسيني وخالد منصور وإنتاج محمد حفظي ورشا حسني، ولا أعرف موعد عرض الفيلم حتى الآن؛ إذ انتهينا من تصويره، ولا أستطيع الإفصاح عن أي تفاصيل عن العمل في الوقت الحالي سوى أن أقول إنه تجربة سينمائية جميلة تحكي رحلة إنسانية من خلال شخص وكلبه".
كشف عصام عمر عن طموحاته في التمثيل: "ليست لدي طموحات سوى المواصلة بمجال التمثيل وإعطائه حقه لأنه صعب للغاية، وتقديم أعمال مؤثرة ومهمة بحاجة لمجهود كبير للغاية أقوم به، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في خطواتي الفنية وأن يلهمني التوفيق والتركيز في الاختيارات والانتقاء الفني، وطموحاتي التمثيلية هي تقديم أعمال فنية مميزة ومؤثرة تصل للناس ولا أريد أكثر من ذلك".