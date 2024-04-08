عصام عمر يتحدث لـ"إرم نيوز" عن دوره في "مسار إجباري"

عبر الممثل المصري عصام عمر عن سعادته البالغة ببطولة مسلسل "مسار إجباري" مع أحمد داش، وذلك في أول بطولة شبابية للدراما المصرية منذ سنوات خلال موسم دراما رمضان 2024.

والمسلسل المكون من 15 حلقة يحكي قصة أخوين يواجهان مساراً إجبارياً بعد وفاة والدهما.

وأضاف عمر لـ"إرم نيوز": "شعرت بسعادة كبيرة لتقديم تجربة البطولة الشبابية، لكن انتابني القلق من هذه الخطوة خصوصا أنها بطولة من خلال المنافسة مع عرض عدد كبير من الأعمال الدرامية لكبار النجوم خلال موسم دراما رمضان الحالي".

وتابع: "لم أضع في حساباتي فكرة المنافسة على الإطلاق؛ لأن المهم بالنسبة لي أن أُقدم عملاً مميزاً دون التركيز على فكرة المنافسة مع نجوم كبار لا نستطيع منافستهم".