إدانة "حجر" بالمسؤولية عن وفاة طفل في تركيا

قررت محكمة تركية، إدانة حجر صغير على الطريق، واعتبرته المسؤول عن مقتل طفل صغير في قضية معقدة ظلت عاماً كاملاً دون حسم، وتتجه نحو مزيد من المداولات في محكمة عليا.

ورفض والد الطفل "تيومان" قرار محكمة الجنايات، وقرر التوجه نحو المحكمة الدستورية، معتبراً أن الحجر لا يملك القدرة على الحركة بمفرده، مطالباً بإدانة شخص والمؤسسة التي يعمل فيها.

ووقع الحادث الأليم في أغسطس من العام الماضي، في ولاية "باليكيسير" في شمال غرب تركيا، عندما طار الحجر نتيجة احتكاكه بإطار شاحنة، ليخترق زجاج سيارة الأب الأمامي ويصيب ابنه الذي فارق الحياة بعد أيام من العلاج في المستشفى.

ومنذ ذلك الحين خاض الأب مصطفى، نزاعاً قضائياً ضد سائق الشاحنة الذي يعمل في بلدية منطقة برهانية، وضد البلدية نفسها، ويتهمهم بالمسؤولية عما جرى لابنه.

لكن النيابة العامة التي اطلعت على تقرير شرطة المرور حول الحادث رفضت إدانة سائق الشاحنة، وقالت إنه لم يرتكب أي خطأ، ما دفع الأب للجوء إلى المحكمة ضد قرار النيابة.

وقررت محكمة الجنايات في نهاية الأمر إدانة الحجر فقط بالمسؤولية عن مقتل الطفل دون أن تُحمل مسؤولية تحركه من مكانه للسائق.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الأب المكلوم، قرر مواصلة المطالبة بإدانة السائق والبلدية التي يعمل فيها، وسيلجأ للمحكمة الدستورية مستعيناً بالأدلة ذاتها التي تثبت أن الحجر طار من عجلة الشاحنة.

وتوترت العلاقة بين البلدية ووالد الطفل طوال الفترة الماضية، بعد أن رفضت إطلاق اسم طفله الراحل على إحدى الحدائق في المنطقة.

وقال الأب مصطفى، إن البلدية لم تقدم له تعزية تليق بمصابه، كما أنها لم تُجر تحقيقاً داخلياً لإدانة موظفيها المسؤولين عما جرى، بينما يحمل قرار المحكمة تناقضاً بإدانة حجر دون ربطه بالشخص أو السيارة التي طار بسببها، وفق وصف الأب.