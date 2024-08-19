ألقت الشرطة الفلسطينية بمدينة رام الله القبض على متسولة بحوزتها سيارتين فارهتين بعد انتشار مقطع فيديو يوثق نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد موقع "فسيبوك" قصة متسولة ثرية تحترف استعطاف الناس قبل أن تظهر ومعها سيارة "إسكودا" بيضاء بحي "بيتونيا" بالمدينة، وسط حالة من الاستنكار لسلوك السيدة التي تعزف على مشاعر التعاطف لدى الأهالي والمارة، بينما هي ماضية في تكوين ثروة.

وعثرت الشرطة على سيارة أخرى بحوزة المتهمة من نوع "فولكس فاجن" مسجلة أيضًا باسمها.

وكشفت المتسولة في التحقيقات الأولية التي أجريت معها بعد استصدار إذن من النيابة عن أنها تزعم إصابتها بمرض السرطان حتى تثير تعاطف الناس، وتضمن تصدقهم عليها.

وسبق أن ألقت الشرطة الفلسطينية، في أبريل الماضي، القبض على متسول بداخل سيارة حديثة، وضبطت بداخلها مبلغًا ماليًا بقيمة 15 ألف شيكل (ما يعادل 4000 دولار) في بلدة "بيرزيت شمال" مدينة رام الله في الضفة الغربية.