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أصغر فتاة "صعيدية" تحصل على 3 رخص طيران (صورة) | إرم نيوز

منوعات

أصغر فتاة "صعيدية" تحصل على 3 رخص طيران (صورة)

أصغر فتاة "صعيدية" تحصل على 3 رخص طيران (صورة)
تعبيرية المصدر: Getty image
محمد بركة
محمد بركة
25 أغسطس 2024، 7:28 ص

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي احتفاء بالإنجاز الذي حققته ميرولا ماجد التي تبلغ من العمر 20 عاما وتعد أصغر فتاة مصرية تحصل على 3 رخص طيران، لاسيما أنها نشأت في محافظة " أسيوط " بصعيد مصر، المعروف بعاداته وتقاليده الجنوبية ذات الطابع المحافظ. 

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وكشفت ميرولا أنها حلقت 36 ساعة بمفردها لتحقق الحلم الذي راودها منذ الطفولة بأن تصبح "كابتن طيار" وتدخل عالم الطائرات والمطارات بأجوائه المبهرة، مشيرة إلى أنها بعد تخرجها من كلية الطيران واصلت دراستها الإضافية في كلية الإعلام. 

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وأكدت في تصريحات للصحافة المحلية، أنها حظيت بمساندة قوية من والدها الذي يعمل طبيب أطفال، لكنه لم يصر على أن تلتحق ابنته بمهنته نفسها، وترك لها حرية اختيار نوعية الدراسة والتخصص.

وأوضحت أن دراسة الطيران تبعث على الرهبة في البداية، لكن بمرور الوقت يتأقلم الطالب ولا يستطيع الابتعاد عن " كابينة الطيران" التي تصبح مثل بيته، لافتة إلى أنها تدربت على 4 أنواع مختلفة من الطائرات. 

مصر

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