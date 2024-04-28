وفاة والدة الفنان السوري قيس الشيخ نجيب

أعلن الفنان السوري قيس الشيخ نجيب وفاة والدته خديجة العبد، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

ونعى الفنان السوري والدته في منشور عبر حسابه على "إنستغرام" قال فيه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأم الفاضلة والدتي خديجة العبد زوجة المرحوم المخرج محمد الشيخ نجيب، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف الفنان: "الله معكِ يا أمي يا حنونة، يا ست الكل، سلميلي على بابا".

وقدَّم عدد كبير من نجوم الفن التعازي للفنان السوري، متمنين للمتوفاة أن يتغمدها الله برحمته.