هكذا احتفلت ميغان ماركل بعودة الأمير هاري إلى الولايات المتحدة

احتفلت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، بعودة زوجها الأمير هاري إلى الولايات المتحدة بعد زيارته التي استمرت أربعة أيام إلى المملكة المتحدة، والتي شهدت لمّ شمله مع الملك تشارلز لأول مرة منذ 19 شهرًا.

وخلال رحلة الأمير هاري، كانت ميغان أقل نشاطًا على وسائل التواصل الاجتماعي من المعتاد، حيث نشرت مرة واحدة فقط لدعم عمله مع مؤسسة "ويل تشايلد"، التي تدعم الأطفال المصابين بأمراض خطيرة.

واستخدمت ميغان صفحتها التجارية على "إنستغرام"، للاحتفال بعودة زوجها، بدلًا من حسابها الشخصي، حيث ظهرت وهي تسكب كأسين من نبيذ الورد الخاص بعلامتها، مع تعليق على الصورة: "عندما يعود حبيبك إلى المدينة…".

ويأتي هذا المنشور بالتزامن مع عيد ميلاد هاري اليوم، حيث عاد إلى منزله في مونتيسيتو بكاليفورنيا ليكون مع عائلته.

واختتم هاري رحلته الخارجية بزيارة أوكرانيا، وأكد في مقابلة حديثة أنه يشعر "براحة ضمير" حيال المعلومات التي كشفها عن عائلته، مشيرًا إلى أن والده الملك تشارلز هو "محور اهتمامه الرئيسي" الآن، في ظل التكهنات حول احتمال عودته وميغان إلى المملكة المتحدة خلال الأشهر المقبلة.

وفي حديثه مع صحيفة "الغارديان"، ناقش هاري أعماله في نتفليكس ومسلسل "سبير"، مؤكدًا أنه وميغان يسعيان لتقديم "وجهة نظر متوازنة" حول العائلة الملكية. وقال: "لم أنشر غسيلًا متسخًا علنًا، كانت رسالة صعبة، لكنني فعلتُها بأفضل طريقة ممكنة. ضميري مرتاح".

وخلال زيارته للمملكة المتحدة، التقى هاري والده الملك تشارلز لتناول الشاي في قصر كلارنس هاوس، واستمر اللقاء 55 دقيقة، بينما لم يلتقِ مع شقيقه الأمير ويليام، رغم التوتر المستمر بينهما.

كما حضر الدوق حفل توزيع جوائز مؤسسة "ويل تشايلد"، حيث تفاعل مع الأطفال المصابين بأمراض خطيرة وشاركهم لحظات من المرح والضحك، مؤكدًا دعمه لجهودهم في مواجهة التحديات الصحية وتحقيق النجاحات.