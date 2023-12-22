أمريكا.. تزايد عمليات سحب المنتجات الخطيرة على الأطفال

قال تقرير أمريكي، إن عام 2023 شهد اتجاهًا مثيرًا للقلق في عمليات سحب منتجات مخصصة للأطفال؛ ما يشير إلى المخاطر المحتملة المرتبطة بالعناصر المختلفة المخصصة للمستخدمين الصغار.

وذكر موقع "USA Today" أنه تم الإبلاغ عن 99 عملية سحب لمنتجات الأطفال في الفترة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن أرقام شهر ديسمبر/كانون الأول لا تزال معلقة، إلا أن التقارير الصحفية أكدت وجود ثلاث عمليات سحب إضافية على الأقل، بما في ذلك الحوادث المتعلقة بصلصة التفاح الملوثة بالرصاص والتي أدت إلى مرض مئات الأطفال.

ويقول التقرير، إن عمليات السحب ليست إجراء احترازيًّا؛ إذ يرتبط بعضها بشكل مأساوي بإصابات متعددة، أدت في إحدى الحالات إلى وفاة شاب.

كما توفي طفل يبلغ من العمر 10 أشهر اختناقا، بعد ابتلاع خرزات الماء من مجموعة أنشطة مائية.