أمريكا.. تزايد عمليات سحب المنتجات الخطيرة على الأطفال
قال تقرير أمريكي، إن عام 2023 شهد اتجاهًا مثيرًا للقلق في عمليات سحب منتجات مخصصة للأطفال؛ ما يشير إلى المخاطر المحتملة المرتبطة بالعناصر المختلفة المخصصة للمستخدمين الصغار.
وذكر موقع "USA Today" أنه تم الإبلاغ عن 99 عملية سحب لمنتجات الأطفال في الفترة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن أرقام شهر ديسمبر/كانون الأول لا تزال معلقة، إلا أن التقارير الصحفية أكدت وجود ثلاث عمليات سحب إضافية على الأقل، بما في ذلك الحوادث المتعلقة بصلصة التفاح الملوثة بالرصاص والتي أدت إلى مرض مئات الأطفال.
ويقول التقرير، إن عمليات السحب ليست إجراء احترازيًّا؛ إذ يرتبط بعضها بشكل مأساوي بإصابات متعددة، أدت في إحدى الحالات إلى وفاة شاب.
كما توفي طفل يبلغ من العمر 10 أشهر اختناقا، بعد ابتلاع خرزات الماء من مجموعة أنشطة مائية.
ويعد تحديد المخاطر الأولية أمرًا بالغ الأهمية لفهم المخاطر المرتبطة بهذه العناصر التي تم سحبها، إذ يتصدر خطر الاختناق القائمة، تليها مخاطر الحروق والقابلية للاشتعال.
كما ارتفعت عمليات الاسترجاع المتعلقة بمحتوى الرصاص، إذ وصلت إلى 19 حالة، شملت أكواب الأطفال المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والأزرار الحرفية المتنوعة المصممة للأطفال.
إضافة إلى ذلك، هناك أكياس عصير التفاح بالقرفة الخاضعة لتحقيق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بسبب ارتفاع مستويات الرصاص فيها؛ ما يشير إلى مشكلة ملحة تتطلب الاهتمام، خاصة مع وجود أكثر من 200 طفل يعانون من أمراض مرتبطة بهذا السبب، بحسب التقرير.
ونصح التقرير الأهل بالبقاء على إطلاع بشأن عمليات الاستدعاء، خاصة بالنسبة للعناصر التي يستخدمها الأطفال بشكل شائع، وفهم المخاطر المرتبطة بها، إذ يمكن أن يخفف ذلك من النتائج السلبية المحتملة.
علاوة على ذلك، فإن اتخاذ إجراءات فورية، مثل التوقف عن استخدام المنتجات التي تم سحبها وطلب الرعاية الطبية إذا لزم الأمر، أمر بالغ الأهمية لضمان سلامة الأطفال.