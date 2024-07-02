غادة عبد الرازق: لا أحد يمتلك قدراتي التمثيلية

قالت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق إنها تمتلك قدرات فنية منفردة لا يضاهيها بها أحد في الوسط الفني، مشددة على أنه لا يوجد لها منافس.

وأضافت عبد الرازق خلال لقاء تلفزيوني: "ليس لدي منافس على الساحة الفنية، لا أحد شبهي وهذه حقيقة، ستايل غادة وتمثيلها وشخصيتها لا يشبه أحدا، لذلك أنا متأكدة أن لا أحد على الساحة ينافسني".

وكشفت الممثلة المصرية لأول مرة سبب إصرارها على تقديم شخصية المرأة القوية في أعمالها الفنية، مؤكدة أن المخرجين حصروها بها، والجمهور أحبها في هذا الدور.

وتابعت: "المخرجون يطلبونني دائمًا؛ لأن شخصيتي قوية، والمشاهدون يرون أنني البطلة الشعبية التي تأخذ حق النساء، وتجعلهن أقوى، ولا أحد يستطيع الوقوف أمامها، ويبدو أنهم أحبوا هذا الأمر مني".

العودة إلى الكوميديا

وعن فيلمها الجديد "تاني تاني" قالت غادة: "قبلت الفيلم؛ لأنه أعادني للكوميديا مجددا، وشخصية جديدة لم يتوقع أحد أن أقدمها، ولم أتوقع النجاح الذي حققه فيلم تاني تاني، فالجمهور أخبرني أنني أتمتع بخفة دم، وطلبوا مني الرجوع إلى الكوميديا، لأن آخر عمل كوميدي لي كان مسلسل الحاج متولي".

يذكر أن فيلم "تاني تاني" من بطولة غادة عبد الرازق، وأحمد آدم، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، وثراء جبيل، ودنيا ماهر، وأمير صلاح الدين، والعمل من إخراج شريف إسماعيل.