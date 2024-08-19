"أحلى صباح قبل الدوام".. ولي عهد الأردن يحتضن طفلته

نشر ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، صورة مع مولودته الجديدة، إيمان، مرتديًا الزي العسكري.

وشارك الأمير الحسين بن عبد الله متابعي صفحته على "الإنستغرام" صورة مع الأميرة إيمان، وعلق عليها" "أحلى صباح قبل الدوام".

وكتب ولي عهد الأردن باللغة الإنجليزية على الصورة نفسها: "مع غاليتي".

والجدير بالذكر، أعلن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في 3 أغسطس الجاري أن الأميرة رجوة الحسين وولي العهد الأمير الحسين رُزقا بمولودهما الأول.

وعلّق العاهل الأردني على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" قائلًا: "الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين، أبارك للحسين ورجوه العزيزين مولودتهما، نسأل الله أن ينبتها نباتًا حسنًا ويحفظها لوالديها، نورتي عيلتنا.. جدو".