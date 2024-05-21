مصر.. تأييد الحبس 3 سنوات للمتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور‎

قضت محكمة جنح مدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة في مصر برفض معارضة المتهم، المتسبب في وفاة الفنان المصري أشرف عبد الغفور على حكم حبسه 3 سنوات، وقررت تأييد حكم أول درجة.

وصدر الحكم الأول في 4 مارس/ آذار الماضي بمعاقبة المتهم بالتسبب بوفاة الفنان المصري، وإصابة زوجته، بالحبس 3 سنوات، وغرامة 40 ألف جنيه مصري (نحو 1000 دولار).

وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقًا في أسباب وفاة عبد الغفور؛ نتيجة حادث تصادم على الطريق الدائري بمنطقة السادس من أكتوبر غربي العاصمة المصرية القاهرة، وتبين أن السائق كان يسير بسرعة جنونية، واصطدم بسيارة الفنان الراحل من الخلف، ما أدى إلى تهشم الجزء الخلفي وموت الفنان في 3 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

والراحل هو والد الممثلة ريهام عبد الغفور وشغل من قبل منصب نقيب المهن التمثيلية من 2011 إلى 2015.

تخرج عبد الغفور في "المعهد العالي للسينما" عام 1963 وعمل معيدًا في المعهد من 1965 إلى 1966 وقدم خلال مشواره الفني مئات الأعمال التلفزيونية والإذاعية إلى جانب عدد من الأفلام.

ونال جائزة الدولة "التقديرية في الفنون" عام 2015.