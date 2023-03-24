مذيعة تنهار على الهواء مباشرة

عانت المذيعة "إليانيس جاريدو" من اختناق مفاجئ أدى لسقوطها من على الكرسي وهي تجلس إلى جانب زميلها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بدت إليانيس (35 عاماً) مضطربة على الهواء، قبل أن تمسك بوجهها وتستدير على الكرسي وتسقط فجأة على الأرض.

وبمجرد سقوطها، سارع فريق العمل في الاستوديو لمساعدتها، بينما انتقلت كاميرا القناة المملوكة للدولة إلى زميلها أرييل أوسوريو الذي بدا قلقاً، ونهض عن كرسيه، لكنه استمر في حديثه عن البرنامج وطلب فاصلاً إعلانيًا.