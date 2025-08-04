الثانية خلال أسبوع.. طائرة تخترق الحظر الجوي فوق منتجع ترامب

تدخلت مقاتلات أمريكية بشكل فوري لاعتراض طائرة مدنية، الأحد، بعد أن انتهكت الحظر الجوي المفروض فوق منتجع الرئيس دونالد ترامب في نيوجيرسي.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" أن الطائرة المدنية دخلت عن طريق الخطأ منطقة حظر الطيران التي فرضها الرئيس ترامب فوق منتجع "بيدمينستر" بولاية نيوجيرسي.

وأفادت "قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية" (NORAD) بأن الطائرة دخلت منطقة حظر طيران مؤقت حوالي الساعة 12:50 ظهرًا (بتوقيت نيوجيرسي).

وتعدّ هذه المرة الثانية، خلال أسبوع واحد، الذي تعترض فيه مقاتلات قيادة الدفاع الجوي الشمالية طائرةً انتهكت المجال الجوي المحظور فوق بيدمينستر، نيوجيرسي".

وأضافت القيادة أنه "تم إطلاق مشاعل تحذيرية خلال عملية الاعتراض"، وخاطبت الطيارين قائلة: "أيها الطيارون: يُرجى مراجعة إشعارات التحذير قبل كل رحلة".

وأضافت في تدوينة أخرى لاحقة: "مرة أخرى، تذكير قوي للطيارين بقراءة إشعارات إدارة الطيران الفيدرالية عند الاستعداد لجميع الرحلات وإجرائها. خصوصًا في منطقة بيدمينستر، نيوجيرسي. سافروا بوعي. سافروا بأمان".