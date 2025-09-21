محاولة صلح فاشلة تضع "مدربة الأسود" في مأزق

وضعت مدربة الأسود المصرية أنوسة كوتة نفسها في مأزق، بعد تغيبها عن حضور جلسة الاستئناف على الحكم الصادر بحقها، بالحبس 3 أشهر وكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت بتهمة الإهمال وتسببها في بتر يد عامل السيرك بعد هجوم نمر مفترس عليه خلال العرض.

وتسبب غياب أنوسة كوتة عن حضور الجلسة، في تأييد المحكمة الحكم الصادر بحقها، خلال جلسة اليوم الأحد 21 سبتمبر/ أيلول.

وقال المحامي وليد الفولي دفاع عامل سيرك طنطا، الذي بترت يده بسبب إهمال مدربة الأسود أنوسة كوته خلال أحد العروض في طنطا، لـ "إرم نيوز"، إن هناك عددًا من الأشخاص تدخلوا للصلح بين "كوتة" وعامل السيرك وعرضوا مبلغ 130 ألف جنيه عليه، مقابل التصالح معها، والإقرار بالصلح خلال جلسة الاستئناف على الحكم الصادر بحقها.

وأضاف أن موكله رفض التصالح، وعلى إثر ذلك تغيبت أنوسة عن حضور جلسة اليوم، لتؤيد المحكمة الحكم الصادر ضدها.

وكانت محكمة جنح أول طنطا، قد عاقبت المتهمة بالحبس 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت بتهمة الإهمال وتسببها في بتر يد عامل السيرك بعد هجوم نمر مفترس عليه خلال العرض.