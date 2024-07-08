تسجيل 215 حريقاً في الجزائر خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الجزائرية، الأحد، عن تسجيل اندلاع 215 حريقاً في البلاد، خلال 24 ساعة.

وذكرت الحماية المدنية الجزائرية في إعلانها لحصيلة أعمالها خلال 24 ساعة، أن هذه الفترة شهدت 73 حريق غطاء نباتي و142 حرائق حضرية وصناعية.

وبلغ إجمالي التدخلات التي أجرتها الحماية المدنية الجزائرية، خلال الفترة ذاتها، 3775 تدخلاً تنوعت بين حوادث المرور والغرق وغيرها.

وتعلن الحماية المدنية، بشكل شبه يومي، عن إخماد حرائق نشبت بالغطاء النباتي.

وتشهد الجزائر في السنوات الأخيرة، تكاثرا في حرائق الغابات وحرائق الغطاء النباتي.

وعام 2023، شهدت الجزائر مقتل 34 شخصا، بسبب حرائق الغابات.