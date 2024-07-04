علقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي على اتهام الفنانة أصالة بسرقة لحن أغنيتها الشهيرة "صوت الأنا"، وتقديمه في أغنية "بتسألني" التي أصدرتها ضمن ألبومها الأخير، مشددة على أن أصالة بمثابة "أخت لها".

وأضافت أحلام في تغريدة كتبتها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "تبي محتوى اكتب فقط اسمي أحلام أكبر محتوى".

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وتحدثت عن أصالة قائلة: "ليه أصالة ملحّنة؟ أقول لكم ارتفعت نسبة الغباء محد يصدّقني وأنا وأصالة وأنغام نموت في بعض خوات طول العمر وانتوا ني ني، حرة ما في مشاكل انقهروا انقهروا، وكل شخص يكتب عن لسان حاله".

وتابعت أحلام: "أصلاً حتى "صوت الأنا" بخليّها تغنيها وإنتوا خلّيكم بحسرتكم مقهورين مني ومن أصالة وأنغام".

وجاء تعليق أحلام بعد تدوينة كتبتها تعليقا على اختيار أغنية "بتسألني" من أهم 6 أغان خليجية على الإطلاق، فكتبت: "الصمت بضجيج الكون أنا الصبر وأنا المفتاح"، وهي جملة من أغنية "صوت الأنا" ما رآه الجمهور تلميحا بسرقة لحن أغنيتها.